В гостинице в центре Петрозаводска произошел пожар

Фото: МЧС России по Республике Карелия

В гостинице «Северная» в центре Петрозаводска произошел пожар, сообщает главное управление МЧС по Карелии.

«На улице Ленина, дом 21 горит здание гостиницы. Эвакуированы 49 человек, огонь удалось локализовать на площади 300 кв. м. Информации о погибших и пострадавших не поступало», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Гостиница «Северная» была построена в 1930-х годах. Она является архитектурным памятником регионального значения. Гостиница расположена рядом со зданием правительства республики.

Во вторник, 25 мая, пожар произошел в центре Москвы. В Таганском районе столицы на площади 800 кв. м загорелось двухэтажное здание, находящееся на демонтаже. Для тушения огня привлекли вертолет Московского авиационного центра. «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах передавало, что на горящее здание сбросили примерно 30 т воды.