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Три человека пострадали при пожаре в строящейся школе на Камчатке

Три человека пострадали в результате возгорания в строящемся корпусе школы в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на данные скорой помощи, передает «РИА Новости».

По предварительным данным, трое строителей отравились продуктами горения. Степень отравления оценивается как легкая, пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

Ранее о пожаре сообщил региональный главк МЧС. По данным ведомства, возгорание началось в строящемся здании на проспекте Рыбаков. У тушению огня привлекли 25 человек и семь единиц техники.

В гостинице в центре Петрозаводска произошел пожар
Общество
Фото:МЧС России по Республике Карелия

По данным «РИА Новости», речь идет о пожаре на территории строящегося корпуса школы № 33 Петропавловска-Камчатского. Информация о возгорании поступила в 9.30 по местному времени (00.30 мск). Примерно через два часа огонь удалось потушить, сообщили в МЧС.

Министр строительства и жилищной политики региона Андрей Дегодьев рассказал, что возгорание могло произойти из-за нарушения технологии производства работ. По его словам, пожар не нанес ущерб строящемуся зданию школы № 33.

«Здание нового корпуса школы не повреждено, но служба строительного надзора обязательно внепланово выедет на объект и проведет тщательную всестороннюю оценку, за нарушение компания-подрядчик будет оштрафована», — цитирует Дегодьева пресс-служба краевого правительства.

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В воскресенье, 30 мая, пожар произошел в гостинице «Северная» в центре Петрозаводска. Эта гостиница была построена в 1930-х годах, она является архитектурным памятником регионального значения.

Камчатка Петропавловск-Камчатский Пожар пострадавшие МЧС
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