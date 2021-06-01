Три человека пострадали при пожаре в строящейся школе на Камчатке

Три человека пострадали в результате возгорания в строящемся корпусе школы в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на данные скорой помощи, передает «РИА Новости».

По предварительным данным, трое строителей отравились продуктами горения. Степень отравления оценивается как легкая, пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

Ранее о пожаре сообщил региональный главк МЧС. По данным ведомства, возгорание началось в строящемся здании на проспекте Рыбаков. У тушению огня привлекли 25 человек и семь единиц техники.

По данным «РИА Новости», речь идет о пожаре на территории строящегося корпуса школы № 33 Петропавловска-Камчатского. Информация о возгорании поступила в 9.30 по местному времени (00.30 мск). Примерно через два часа огонь удалось потушить, сообщили в МЧС.