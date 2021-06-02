В Красноярске объявили режим угрозы ЧС из-за паводка

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Городская администрация Красноярска в связи с возможными подтоплениями, вызванными сбросом воды на Красноярской ГЭС, ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщили РБК в пресс-службе администрации Красноярска.

«Мы сегодня ввели режим угрозы ЧС», — рассказали в мэрии.

Как говорится на сайте горадминистрации, уровень воды в реке Енисее составляет 363 см (+/- 0) при критическом — 390 см. В МЧС сообщили РБК, что силы и средства спасателей приведены в готовность из-за паводка в Красноярском крае.

Паводковая ситуация в городе осложнена тем, что Красноярская ГЭС со среды увеличивает сбросы воды. Как передает правительство края, прогнозируются подтопления пониженных участков прибрежной территории в Красноярске, Усть-Мане, Овсянке, Слизнево, Дивногорске, Ермолаево, Есаулово Березовского района, Кубеково, Куваршино, Частоостровском Емельяновского района, Атаманово, Кононово Сухобузимского района.