Из-за аварии на ГЭС в Карелии в реку вылилось 200 кг технического масла

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Из-за аварии на ГЭС, расположенной на реке Онда в Карелии, в воду оказались сброшены 200 кг технического масла. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Карелия.

«Авария произошла на Ондской ГЭС в 13:40, 200 кг вылилось, ни под один режим чрезвычайной ситуации произошедшее не попадает», — заявили там.

Сейчас на месте аварии работают 25 человек и 13 единиц техники, в том числе четыре сотрудника МЧС и два технических средства ведомства, в том числе одно плавсредство.

«Для устранения вылившегося в воду технического масла будут использоваться боновые заграждения», — заявили в пресс-службе.

15 июля прокуратура Красноярского края начала проверку из-за разгерметизации трубопровода по перекачке воды на принадлежащем «Норникелю» Надеждинском металлургическом заводе. В самой компании РБК заявили, что из-за разрыва свища на трубопроводе произошел разлив на строительную площадку.