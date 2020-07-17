Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 71,71 (+0,48) Инвестиции, 14:35
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 81,68 (+0,45) Инвестиции, 14:35
Число официально зарегистрированных безработных в России превысило 3 млн Экономика, 21:04 Лукашенко заявил Мишустину о недолго существующих неравноправных союзах Политика, 20:47 Собянин заявил о восстановлении экономики Москвы за полгода Экономика, 20:36 Главным противником Лукашенко на выборах стала Светлана Тихановская Политика, 20:34 СМИ анонсировали возвращение Икера Касильяса в «Реал» Спорт, 20:26 Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о «странных вещах» на выборах Политика, 20:24 Из-за аварии на ГЭС в Карелии в реку вылилось 200 кг технического масла Общество, 20:16 «МегаФон» и «Росгеология» договорились протянуть подводную линию связи​ Пресс-релиз, 20:13 Тренер Петра Яна сообщил о переломе у бойца перед чемпионским поединком Спорт, 20:01 Российская компания решила производить оксфордскую вакцину от COVID-19 Бизнес, 20:01 На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции Политика, 20:00 В Конгресс США внесли законопроект о санкциях для Турции за покупку С-400 Политика, 19:52 «Салават Юлаев» подписал контракт с хоккеистом «Эдмонтон Ойлерз» Спорт, 19:33 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:26
Общество ,  
0 

Из-за аварии на ГЭС в Карелии в реку вылилось 200 кг технического масла

Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

Из-за аварии на ГЭС, расположенной на реке Онда в Карелии, в воду оказались сброшены 200 кг технического масла. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Карелия.

«Авария произошла на Ондской ГЭС в 13:40, 200 кг вылилось, ни под один режим чрезвычайной ситуации произошедшее не попадает», — заявили там.

Сейчас на месте аварии работают 25 человек и 13 единиц техники, в том числе четыре сотрудника МЧС и два технических средства ведомства, в том числе одно плавсредство.

«Для устранения вылившегося в воду технического масла будут использоваться боновые заграждения», — заявили в пресс-службе.

15 июля прокуратура Красноярского края начала проверку из-за разгерметизации трубопровода по перекачке воды на принадлежащем «Норникелю» Надеждинском металлургическом заводе. В самой компании РБК заявили, что из-за разрыва свища на трубопроводе произошел разлив на строительную площадку.

19 июня Росприроднадзор и Ростехнадзор объявили, что до конца 2020 года проверят 426 объектов нефтяной промышленности в Арктике. Это решение ведомства приняли после разлива более 21 тыс. т дизтоплива на одной из ТЭЦ, принадлежащих «дочке» «Норникеля».

Теги: Карелия, авария, новости, МЧС
Материалы по теме
В реке Сходне в Москве разлились нефтепродукты
Общество
«Норникель» отчитался о трате 6 млрд руб. на ликвидацию аварии на ТЭЦ-3
Общество
«Норникель» назвал сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter