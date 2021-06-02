Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 73,24 (-0,06) Инвестиции, 01 июн, 13:50
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 89,6 (+0,22) Инвестиции, 01 июн, 13:50
Как появляется аллергия, как ее распознать и что делать РБК и Dyson, 03:37 Сергей Шнуров представил свою новую группу Технологии и медиа, 03:32 В Бразилии назвали новую дату обсуждения вопроса об импорте «Спутника V» Общество, 02:54 Как работает военная ипотека РБК и ПСБ, 02:33 Конгрессмены призвали Блинкена восстановить санкции против Nord Stream 2 Политика, 02:08 На Камчатке задержали школьницу после нападения с ножом на брата Общество, 02:06 Прокуратура отозвала иск о блокировке сайта «Российской ЛГБТ-сети» Политика, 01:34 Ресторатор Борис Зарьков — о мотивации, делегировании и личном бренде РБК и Dior, 01:32 Как Россия выиграла группу на ЧМ и чего ждать от матча с Канадой Спорт, 01:03 Тренер сборной России поделился ожиданиями от матча с Канадой на ЧМ Спорт, 00:57 СМИ узнали о пересмотре Байденом решения по добычи нефти на Аляске Политика, 00:53 В Санкт-Петербурге стартует Международный экономический форум Экономика, 00:50 Судан объявил о пересмотре соглашения с Россией по созданию базы ВМФ Политика, 00:39 Третьяк сравнил соперника сборной России на ЧМ со «Спартаком» Спорт, 00:26
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Бразилии назвали новую дату обсуждения вопроса об импорте «Спутника V»

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) 4 июня повторно рассмотрит вопрос о возможности импорта в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Руководство рассмотрит запросы на получение разрешения на ввоз и распространение вакцин Covaxin и «Спутник V» для экстренного использования», — говорится в сообщении.

В Бразилии прошли протесты против политики Болсонару по борьбе с COVID
Политика
Фото:Amanda Perobelli / Reuters

В апреле совет Anvisa единогласно проголосовал против ввоза в Бразилию российской вакцины «Спутник V». До этого регулятор заявлял о рисках вакцины, ссылаясь на отсутствие информации, гарантирующей ее качество и безопасность.

В свою очередь, создатели «Спутника V» увидели политическую подоплеку в решении регулятора «Задержки с утверждением «Спутника V», к сожалению, имеют политические мотивы, там нет ничего, связанного с наукой или доступом к информации», — заявляли разработчики.

Ранее регулятор уже отказывал в ввозе российского препарата. Однако в марте Минздраву Бразилии удалось договориться с РФПИ о поставках в страну 10 млн доз препарата. Кроме того, в конце апреля Национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций Бразилии признала безопасной «Спутник V» и одобрила ее коммерческий выпуск.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Бразилия российская вакцина Спутник V коронавирус
Материалы по теме
В Бразилии отказались проводить клинические испытания «Спутника V»
Общество
Бразилия отказалась вакцинировать беременных препаратом AstraZeneca
Общество
Создатели «Спутника V» ответили на запрет ввозить вакцину в Бразилию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter