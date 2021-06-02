В Бразилии назвали новую дату обсуждения вопроса об импорте «Спутника V»

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) 4 июня повторно рассмотрит вопрос о возможности импорта в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Руководство рассмотрит запросы на получение разрешения на ввоз и распространение вакцин Covaxin и «Спутник V» для экстренного использования», — говорится в сообщении.

В апреле совет Anvisa единогласно проголосовал против ввоза в Бразилию российской вакцины «Спутник V». До этого регулятор заявлял о рисках вакцины, ссылаясь на отсутствие информации, гарантирующей ее качество и безопасность.

В свою очередь, создатели «Спутника V» увидели политическую подоплеку в решении регулятора «Задержки с утверждением «Спутника V», к сожалению, имеют политические мотивы, там нет ничего, связанного с наукой или доступом к информации», — заявляли разработчики.



Ранее регулятор уже отказывал в ввозе российского препарата. Однако в марте Минздраву Бразилии удалось договориться с РФПИ о поставках в страну 10 млн доз препарата. Кроме того, в конце апреля Национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций Бразилии признала безопасной «Спутник V» и одобрила ее коммерческий выпуск.