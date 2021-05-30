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Пандемия коронавируса ,  
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В Бразилии прошли протесты против политики Болсонару по борьбе с COVID

Популярность президента резко упала из-за недовольства тем, как он справляется с кризисом, вызванным коронавирусом. Бразилия занимает второе в мире месте по числу смертей от COVID-19. Болсонару ранее отрицал опасность болезни
Фото: Amanda Perobelli / Reuters
Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В субботу, 29 мая, по всей Бразилии прошли демонстрации против правительства главы государства Жаира Болсонару и его политики по борьбе с коронавирусом, сообщает портал G1.Globo.

Протесты прошли во всех 26 штатах и в федеральном округе. Как пишет The Guardian, их провели как минимум в 200 городах и поселках, это стало крупнейшей с начала распространения коронавирусной инфекции антиправительственной акцией.

Митингующие призывали к закупке вакцин против COVID-19, к оказанию экстренной помощи населению, к возвращению программы социальной поддержки в период пандемии, к соблюдению прав граждан на образование и здравоохранение. Некоторые из демонстрантов несли плакаты, призывающие к импичменту Болсонару.

Как отмечает Reuters, акции прошли мирно в большинстве городов, за исключением Ресифи на северо-востоке страны — там полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Отрицавший опасность коронавируса президент Бразилии заразился COVID-19
Общество
Жаир Болсонару

Популярность Болсонару резко упала в связи с недовольством тем, как президент справляется с вызванным коронавирусом кризисом. Опрос исследовательской компании PoderData, представленный 27 мая, показал, что за его импичмент выступают 57% бразильцев. Это на 11 процентных пунктов больше, чем три месяца назад.

На начальных этапах распространения пандемии Болсонару отрицал опасность коронавируса, называя ее преувеличенной. «Я выжил после атаки на меня с ножом, и какая-то там простуда меня не возьмет», — говорил он. Долгое время он отказывался вводить в стране ограничения в связи с эпидемией, в частности, выступал против введения социальной дистанции и закрытия магазинов. Несмотря на эпидемию, он продолжал участвовать во встречах со своими сторонниками. На этих мероприятиях он часто появлялся без маски. Президент также утверждал, что решение уйти на самоизоляцию принимают только слабые люди.

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В июле прошлого года политик заразился COVID-19. У него была высокая температура и слабость. По данным врачей, его легкие не были поражены.

В апреле бразильский сенат начал расследование действий президента в связи с пандемией. Как сообщил сенатор Родриго Пачеко, его проведут одновременно с проверкой того, как между штатами были распределены средства из федерального бюджета на борьбу с COVID-19.

По данным Минздрава Бразилии, в стране подтверждено 16,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались более 461 тыс. человек. По уровню смертности от COVID-19 страна занимает второе (после США) место в мире, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Бразилия протесты Жаир Болсонару коронавирус COVID-19
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