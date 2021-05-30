В Бразилии прошли протесты против политики Болсонару по борьбе с COVID

Популярность президента резко упала из-за недовольства тем, как он справляется с кризисом, вызванным коронавирусом. Бразилия занимает второе в мире месте по числу смертей от COVID-19. Болсонару ранее отрицал опасность болезни

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В субботу, 29 мая, по всей Бразилии прошли демонстрации против правительства главы государства Жаира Болсонару и его политики по борьбе с коронавирусом, сообщает портал G1.Globo.

Протесты прошли во всех 26 штатах и в федеральном округе. Как пишет The Guardian, их провели как минимум в 200 городах и поселках, это стало крупнейшей с начала распространения коронавирусной инфекции антиправительственной акцией.

Митингующие призывали к закупке вакцин против COVID-19, к оказанию экстренной помощи населению, к возвращению программы социальной поддержки в период пандемии, к соблюдению прав граждан на образование и здравоохранение. Некоторые из демонстрантов несли плакаты, призывающие к импичменту Болсонару.

Как отмечает Reuters, акции прошли мирно в большинстве городов, за исключением Ресифи на северо-востоке страны — там полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.