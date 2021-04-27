Власти Бразилии признали российскую вакцину «Спутник V» безопасной

Министерство науки Бразилии признало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» безопасной и разрешило открыть ее производство в стране. Об этом говорится на сайте министерства.

«Национальная техническая комиссия по биобезопасности (CTNBio), связанная с Министерством науки, техники и инноваций (МХТИ), одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием Gam-COVID-VAC (торговое наименование «Спутника V — РБК», — отмечается в сообщении.

Координатор исполнительного секретариата CTNBio Рубенс Жозе ду Насименту уточнил, что выданная оценка биобезопасности для коммерческого производства позволит национальному санитарному регулятору Anvisa рассмотреть заявки на импорт этой вакцины.

Разрешение выдано в ответ на запрос лаборатории União Química, бразильского партнера Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который является одним из разработчиков вакцины.