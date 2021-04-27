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Власти Бразилии признали российскую вакцину «Спутник V» безопасной

Министерство науки Бразилии признало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» безопасной и разрешило открыть ее производство в стране. Об этом говорится на сайте министерства.

«Национальная техническая комиссия по биобезопасности (CTNBio), связанная с Министерством науки, техники и инноваций (МХТИ), одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием Gam-COVID-VAC (торговое наименование «Спутника V — РБК», — отмечается в сообщении.

Бразилия не разрешила использовать «Спутник V» в экстренных случаях
Общество
Фото:Абзал Калиев / РИА Новости Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ffb92839a7947530f748346?

Координатор исполнительного секретариата CTNBio Рубенс Жозе ду Насименту уточнил, что выданная оценка биобезопасности для коммерческого производства позволит национальному санитарному регулятору Anvisa рассмотреть заявки на импорт этой вакцины.

Разрешение выдано в ответ на запрос лаборатории União Química, бразильского партнера Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который является одним из разработчиков вакцины.

РФПИ назвал дату поставки первой партии вакцины «Спутник V» в Индию
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В то же время, техническое подразделение фармрегулятора Бразилии Anvisa, как передает Reuters, рекомендовало не разрешать импорт «Спутника V». Рекомендации будут учтены правлением Anvisa, которое объявит о своем решении позже в понедельник.

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Uniao Quimica 16 января направила документы на разрешение применять вакцину в экстренных случаях на территории Бразилии. РФПИ заявлял, что намерен поставить в латиноамериканскую страну в 2021 году 150 млн доз препарата.

В январе Anvisa уже отклоняла запрос на экстренное использование вакцины в стране, заявив, что она «не соответствует минимальным критериям». В частности, регулятор указал, что в Бразилии не проводили третью фазу клинических испытаний препарата.

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Источник: JHU
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