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На Камчатке задержали школьницу после нападения с ножом на брата

На Камчатке следователи завели уголовное дело по факту покушения 16-летней девушки на своего брата. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

«Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего мальчика (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.

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По версии следствия, 31 мая подозреваемая находилась со своим 9-летним братом без родителей в квартире. Ей не понравилось поведения мальчика, после чего она около пяти раз ударила его ножом.

Пострадавшего госпитализировали. Следствие собирается ходатайствовать об аресте подозреваемой, добавили в СК.

27 мая следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина избил 11-летнего ребенка на детской площадке в Ленинградской области. По данным СК, подросток находился на детской площадке у одного из домов. К нему подошел мужчина, несколько раз толкнул его, а затем повалил на землю и удерживал в таком состоянии, нанося удары рукой по голове. Дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).

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