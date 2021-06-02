На Камчатке задержали школьницу после нападения с ножом на брата

На Камчатке следователи завели уголовное дело по факту покушения 16-летней девушки на своего брата. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

«Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего мальчика (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 31 мая подозреваемая находилась со своим 9-летним братом без родителей в квартире. Ей не понравилось поведения мальчика, после чего она около пяти раз ударила его ножом.

Пострадавшего госпитализировали. Следствие собирается ходатайствовать об аресте подозреваемой, добавили в СК.