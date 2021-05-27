СК завел дело после избиения подростка на детской площадке в Ленобласти

Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина избил 11-летнего ребенка на деткой площадке в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Дело завели по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По данным следствия, 25 мая подросток находился на детской площадке у одного из домов в поселке Сиверский Гатчинского района Ленобласти. К нему подошел мужчина, несколько раз толкнул его, а затем повалил на землю и удерживал в таком состоянии, нанося удары рукой по голове.

Мужчину задержали. Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В СК устанавливают обстоятельств произошедшего, в том числе мотив преступления, также назначена медицинская судебная экспертиза.