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Общество ,  
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СК завел дело после избиения подростка на детской площадке в Ленобласти

Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина избил 11-летнего ребенка на деткой площадке в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Дело завели по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По данным следствия, 25 мая подросток находился на детской площадке у одного из домов в поселке Сиверский Гатчинского района Ленобласти. К нему подошел мужчина, несколько раз толкнул его, а затем повалил на землю и удерживал в таком состоянии, нанося удары рукой по голове.

В Петербурге задержали избивавшего одну собаку другой собакой мужчину
Общество
Фото:spb_today_unreleased / VK

Мужчину задержали. Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В СК устанавливают обстоятельств произошедшего, в том числе мотив преступления, также назначена медицинская судебная экспертиза.

Ранее в мае в Петроградском районе Петербурга мужчина избил 14-летнего подростка, который ударил его дочь качелями на детской площадке. Потерпевшего с травмой головы и переломом в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в детскую городскую больницу. Полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство).

Следственный комитет Ленобласть избиение ребенка
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