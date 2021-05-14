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В МЧС ответили на сообщения о сбившей ребенка машине ведомства

Фото:ru_balashiha / VK Фото:ru_balashiha / VK Фото:ru_balashiha / VK
Фото: ru_balashiha / VK

Машина, сбившая десятилетнюю девочку в подмосковной Балашихе, не принадлежит Главному управлению МЧС по Московской области. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Ранее RT со ссылкой на очевидцев сообщил, что 13 мая в Балашихе на балконе шестого этажа повис мужчина. У прибывшей по вызову машины МЧС при въезде во двор отказали тормоза, из-за чего она врезалась в забор, возле которого в тот момент собрались люди. В результате инцидента пострадала десятилетняя девочка. Такую же информацию приводит Vesti.ru.

В аварийно-спасательной службе Балашихи РБК сообщили, что у семьи пострадавшего ребенка нет претензий к спасателям.

По данным службы, начальник городской спасательной станции постоянно находится на связи с семьей девочки, а спасатели готовы оказать ей любую помощь и поддержку. Сотрудники ГИБДД зафиксировали ДТП, проводится проверка.

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Отец девочки рассказал, что ей провели полное обследование в Люберецкой больнице, отметили в службе. У ребенка обнаружили сотрясение головного мозга и ссадины, переломов нет.

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«Пациентка, пострадавшая в результате происшествия в Балашихе, госпитализирована в Московский областной центр охраны материнства и детства. Она находится в состоянии средней степени тяжести», — сообщили РБК в Минздраве Московской области.

МЧС авария пострадал ребенок новости
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