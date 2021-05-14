В МЧС ответили на сообщения о сбившей ребенка машине ведомства

Машина, сбившая десятилетнюю девочку в подмосковной Балашихе, не принадлежит Главному управлению МЧС по Московской области. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Ранее RT со ссылкой на очевидцев сообщил, что 13 мая в Балашихе на балконе шестого этажа повис мужчина. У прибывшей по вызову машины МЧС при въезде во двор отказали тормоза, из-за чего она врезалась в забор, возле которого в тот момент собрались люди. В результате инцидента пострадала десятилетняя девочка. Такую же информацию приводит Vesti.ru.

В аварийно-спасательной службе Балашихи РБК сообщили, что у семьи пострадавшего ребенка нет претензий к спасателям.

По данным службы, начальник городской спасательной станции постоянно находится на связи с семьей девочки, а спасатели готовы оказать ей любую помощь и поддержку. Сотрудники ГИБДД зафиксировали ДТП, проводится проверка.