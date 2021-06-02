Прокуратура отозвала иск о блокировке сайта «Российской ЛГБТ-сети»

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга отозвала иск о блокировке сайта движения «Российская ЛГБТ-сеть». Об этом РБК сообщили в пресс-службе движения.

Юрист Александр Белик, сотрудничающий с «Российской ЛГБТ-сетью», пояснил, что прокуратура не приложила к иску документов, которые бы подтверждали наличие пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений на сайте движения.

В «Российской ЛГБТ-сети», в свою очередь, предоставили экспертное заключение о том, что все материалы на сайте имеют необходимую возрастную маркировку.

Ранее обращение с просьбой проверить страницу «Российской ЛГБТ-сети» в Facebook подал депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Сапко. Ведомственная проверка показала, что в сообществе «размещена информация, причиняющая вред здоровью и развитию несовершеннолетних».