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Прокуратура отозвала иск о блокировке сайта «Российской ЛГБТ-сети»

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга отозвала иск о блокировке сайта движения «Российская ЛГБТ-сеть». Об этом РБК сообщили в пресс-службе движения.

Юрист Александр Белик, сотрудничающий с «Российской ЛГБТ-сетью», пояснил, что прокуратура не приложила к иску документов, которые бы подтверждали наличие пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений на сайте движения.

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В «Российской ЛГБТ-сети», в свою очередь, предоставили экспертное заключение о том, что все материалы на сайте имеют необходимую возрастную маркировку.

Ранее обращение с просьбой проверить страницу «Российской ЛГБТ-сети» в Facebook подал депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Сапко. Ведомственная проверка показала, что в сообществе «размещена информация, причиняющая вред здоровью и развитию несовершеннолетних».

Кроме того, проверку проводил государственный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие». В центре пришли к выводу, что группа создает «привлекательный образ гомосексуализма, ведет к вовлечению граждан, особенно подросткового образа, в деструктивный образ жизни» и вовлекает несовершеннолетних в ЛГБТ-сообщества.

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27 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что исковое заявление прокурора о признании группы «Российской ЛГБТ-сети» в Facebook запрещенной на территории России поступило в Смольнинский районный суд.

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