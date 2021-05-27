Прокуратура потребовала запретить «Российскую ЛГБТ-сеть» в Facebook

Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрит исковое заявление прокурора о признании группы «Российской ЛГБТ-сети» на Facebook, запрещенной на территории России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Обращение с просьбой проверить страницу подал депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Сапко. Ведомственная проверка показала, что в сообществе «размещена информация, причиняющая вред здоровью и развитию несовершеннолетних».

Также проверку проводил государственный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие». В центре пришли к выводу, что группа создает «привлекательный образ гомосексуализма, ведет к вовлечению граждан, особенно подросткового образа, в деструктивный образ жизни» и вовлекает несовершеннолетних в ЛГБТ-сообщества.

Как рассказал «Новой газете» юрист «Российской ЛГБТ-сети» Александр Белик, это уже четвертая попытка заблокировать информационный ресурс организации.