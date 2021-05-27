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Прокуратура потребовала запретить «Российскую ЛГБТ-сеть» в Facebook

Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрит исковое заявление прокурора о признании группы «Российской ЛГБТ-сети» на Facebook, запрещенной на территории России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Обращение с просьбой проверить страницу подал депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Сапко. Ведомственная проверка показала, что в сообществе «размещена информация, причиняющая вред здоровью и развитию несовершеннолетних».

Также проверку проводил государственный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие». В центре пришли к выводу, что группа создает «привлекательный образ гомосексуализма, ведет к вовлечению граждан, особенно подросткового образа, в деструктивный образ жизни» и вовлекает несовершеннолетних в ЛГБТ-сообщества.

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Как рассказал «Новой газете» юрист «Российской ЛГБТ-сети» Александр Белик, это уже четвертая попытка заблокировать информационный ресурс организации.

«Это все прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга у нас очень активно интересуется «Российской ЛГБТ-сетью», — сказал он.

В частности, в 2019 году Октябрьский районный суд Петербурга признал запрещенной информацию, которую распространяют в соцсети «ВКонтакте» группы «Российской ЛГБТ-сети». С соответствующим иском в суд обращалась прокуратура Центрального района города.

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