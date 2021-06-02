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Ozon зафиксировал резкий рост продаж поп-итов и симпл-димплов

Продажи игрушек на Ozon в целом по России в мае выросли на 80% по сравнению с маем прошлого года. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«Больше всего спрос на детские товары вырос в Новосибирске и области (в 2,7 раза к маю прошлого года), Ростове-на-Дону и Татарстане (более чем в два раза)», — уточняется в сообщении.

Роспотребнадзор оценит влияние антистресс-игрушек на детей
Общество
Фото:KlavdiyaV / Shutterstock

В мае этого года больше всего покорили детские сердца игрушки-антистресс, поп-иты и симпл-димплы. Если в марте их доля в штучных продажах антистресс-игрушек на Ozon составляла менее 10%, то в апреле она выросла до 69%, а в мае — уже до 80%.

Помимо поп-итов и симпл-димплов, как отметил Ozon, в каждом российском регионе у детей есть свои любимые игрушки. Так, в Московском регионе наибольшей популярностью пользовались мягкие игрушки Зайка Ми и Кот Басик. Их продажи за последний год выросли в три раза.

В Новосибирске на первом месте игровые комплексы для дома и улицы (рост в 3,5 раза). «В Краснодаре и Ростове мальчишки любят играть «в войнушку»: на первом месте в этих городах продажи игрушечного оружия (рост на 72% и в 1,4 раза соответственно)», — указал Ozon.

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Фото:redmachineru / Facebook

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С ростом количества покупок средний чек по игрушкам на Ozon в целом по России снизился на треть по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет около 1 тыс. руб. Самый высокий он в Москве — чуть больше 1,2 тыс. руб., а самый низкий — почти 900 руб. — в Татарстане.

Ранее Роспотребнадзор из-за обращения родительского сообщества решил проверить влияние антистресс-игрушек на детей. Как пояснили в ведомстве, до широкого распространения «данные игрушки <...> использовались для нейроотличных людей с неврологическими расстройствами». В ведомстве тогда отметили, что стереотипное поведение — потребность издавать щелкающие звуки, повторяющиеся движения, сжимание-разжимание рук — часто возникает в состоянии стресса, поэтому указанные игрушки позволяют снизить напряжение.

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