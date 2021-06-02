Ozon зафиксировал резкий рост продаж поп-итов и симпл-димплов

Продажи игрушек на Ozon в целом по России в мае выросли на 80% по сравнению с маем прошлого года. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«Больше всего спрос на детские товары вырос в Новосибирске и области (в 2,7 раза к маю прошлого года), Ростове-на-Дону и Татарстане (более чем в два раза)», — уточняется в сообщении.

В мае этого года больше всего покорили детские сердца игрушки-антистресс, поп-иты и симпл-димплы. Если в марте их доля в штучных продажах антистресс-игрушек на Ozon составляла менее 10%, то в апреле она выросла до 69%, а в мае — уже до 80%.

Помимо поп-итов и симпл-димплов, как отметил Ozon, в каждом российском регионе у детей есть свои любимые игрушки. Так, в Московском регионе наибольшей популярностью пользовались мягкие игрушки Зайка Ми и Кот Басик. Их продажи за последний год выросли в три раза.