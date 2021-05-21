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Общество ,  
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Роспотребнадзор оценит влияние антистресс-игрушек на детей

Фото: KlavdiyaV / Shutterstock
Фото: KlavdiyaV / Shutterstock

В связи с обращением родительского сообщества в Роспотребнадзоре принято решение оценить влияние так называемых антистресс-игрушек — «попыт», «симпл-димпл», «сквиш» и т. д. — на детей. Об этом говорится на сайте ведомства.

Что такое «попыт» и «симпл-димпл», о которых говорят в TikTok
Стиль
Фото:Shutterstock

Как пояснили в Роспотребнадзоре, до широкого распространения «данные игрушки <...> использовались для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами. Стереотипное поведение (потребность издавать щелкающие звуки, повторяющиеся движения, сжимания-разжимания) часто возникает в состоянии стресса <...>. Указанные игрушки позволяют снизить напряжение».

Антистресс-игрушки представляют собой пластиковые или резиновые забавные фигурки с полусферами для нажатия пальцем. При нажатии они издают щелчок.

Ранее в Роспотребнадзоре проверили влияние на психику детей спиннеров. Результаты исследования показали, что эта вертушка не имеет негативного влияния на нервную систему. Но ведомство призвало взрослых с осторожностью давать спиннеры маленьким детям, поскольку они могут быть травмированы мелкими деталями в случае поломки.

Роспотребнадзор Дети игрушки родители
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