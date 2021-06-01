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В Севастополе завели дело после повреждения памятника «Матрос и Солдат»

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Уголовное дело возбуждено по факту повреждения памятника «Матрос и Солдат» в центре Севастополя, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

«Установлено, что из хулиганских побуждений на постамент памятника, расположенного на мысе Хрустальный, красителем белого и розового цвета нанесены изображения и надписи различного содержания <...> возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК», — говорится в сообщении.

Статья о повреждении объектов культурного наследия предусматривает наказание в виде штрафа до 3 млн руб. или лишения свободы на срок до трех лет.

Памятник «Солдат и Матрос» является одним из символов города Севастополя. Он был воздвигнут в память об освобождении города от фашистских захватчиков в 1944 году. Его строительство на мысе Хрустальном началось в 1981 году, однако полностью завершить его удалось лишь в 2007 году.

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В начале апреля неизвестные осквернили памятник жертвам нацизма в городе Пушкине в Петербурге. Они нанесли оскорбительную надпись на памятник, расположенный на Дворцовой площади. Тогда дело возбудили по ч. 2 ст. 214 УК России (вандализм), которая предусматривает максимальный срок ареста до трех месяцев.

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