В Туапсе вандалы разрушили памятник героям Великой Отечественной войны

Неизвестные разрушили памятник Комсомольской стойкости на горе Семашко, которая находится в Краснодарском крае в Туапсинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, вечером 7 мая неизвестные разбили памятные таблички мемориала.

«В связи с общественным резонансом следственным управлением по краю инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР для принятия процессуального решения», — сообщили в СК.

Памятник был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, которая была составной частью битвы за Кавказ с нацистами.