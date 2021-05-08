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В Туапсе вандалы разрушили памятник героям Великой Отечественной войны

Неизвестные разрушили памятник Комсомольской стойкости на горе Семашко, которая находится в Краснодарском крае в Туапсинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, вечером 7 мая неизвестные разбили памятные таблички мемориала.

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«В связи с общественным резонансом следственным управлением по краю инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР для принятия процессуального решения», — сообщили в СК.

Памятник был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, которая была составной частью битвы за Кавказ с нацистами.

В начале апреля в городе Пушкине в Петербурге неизвестные нанесли оскорбительную надпись на мемориал «Формула скорби». По факту осквернения памятника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм).

мемориал Туапсе Краснодарский край Великая Отечественная война вандалы осквернение памятника
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