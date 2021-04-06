В Пушкине осквернили памятник жертвам нацизма

Монумент «Формула скорби» (Фото: hellcat_klar / Instagram)

В городе Пушкине в Петербурге неизвестные нанесли оскорбительную надпись на памятник, расположенный на Дворцовой площади. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

«Была обнаружена надпись оскорбительного характера, нанесенная белой краской размером метр на метр», — сообщили в главке.

По факту осквернения памятника завели дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). Полиция ищет причастных к преступлению.

Вандализм наказывается штрафом в размере до 40 тыс. руб. либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо арестом на срок до трех месяцев. В случае совершения действий по мотивам политической, национальной или религиозной ненависти они наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или принудительными работами, или лишением свободы на тот же срок.