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В Пушкине осквернили памятник жертвам нацизма

Монумент «Формула скорби»
Монумент «Формула скорби» (Фото: hellcat_klar / Instagram)

В городе Пушкине в Петербурге неизвестные нанесли оскорбительную надпись на памятник, расположенный на Дворцовой площади. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

«Была обнаружена надпись оскорбительного характера, нанесенная белой краской размером метр на метр», — сообщили в главке.

По факту осквернения памятника завели дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). Полиция ищет причастных к преступлению.

Вандализм наказывается штрафом в размере до 40 тыс. руб. либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо арестом на срок до трех месяцев. В случае совершения действий по мотивам политической, национальной или религиозной ненависти они наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или принудительными работами, или лишением свободы на тот же срок.

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Фото:Boshku_Ivan / Twitter

По данным портала «Новости Jeps», оскорбительные надписи нанесли на мемориал «Формула скорби». Директор Еврейского общинного центра Санкт-Петербурга Александр Френкель, который приехал к памятнику, сообщил, что оскорбления уже стерли, однако частично стерлась и надпись на памятнике, сделанная золотыми буквами, также остались царапины.

Мемориал «Формула скорби» был установлен в сквере в 1991 году. Он посвящен евреям, которые были убиты нацистами в Пушкине в 1941 году.

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