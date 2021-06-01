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Политика ,  
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Дмитрия Гудкова после обысков увезли в отделение МВД

Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова после прошедших утром обысков увезли в Следственное управление МВД по Москве. Об этом РБК сообщила экс-координатор «Открытой России» (одноименная британская структура признана на территории России нежелательной организацией) Татьяна Усманова.

«Я знаю, что обыски закончились, что Диму везут в ГСУ ГУ МВД по Москве, на Новослободской, дом 45», — сказала она.

По ее словам, экс-председателя движения «Открытая Россия» Александра Соловьева, у которого утром 1 июня также проходили обыски, уже отпустили из отделения.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

К Дмитрию Гудкову и экс-главе «Открытой России» пришли с обысками
Политика
Дмитрий Гудков

Утром 1 июня к Гудкову пришли с обысками силовики. «У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьева. Как и у моего начштаба Виталия Венидиктова. Формального повода не знаю. Реальный ясен», — написал Гудков в Telegram.

Накануне вечером в Санкт-Петербурге после приземления был задержан Андрей Пивоваров, который возглавил «Открытую Россию» после Соловьева и занимал пост ее исполнительного директора на момент самороспуска 27 мая этого года.

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Дмитрий Гудков — экс-депутат Госдумы, бывший член «Справедливой России». Он был депутатом в 2011–2016 годах, позднее баллотировался в Думу от «Яблока», а с 2018 по март 2020 года был одним из лидеров «Партии перемен».

Дмитрий Гудков МВД обыски Александр Соловьев
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