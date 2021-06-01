Дмитрия Гудкова после обысков увезли в отделение МВД

Дмитрий Гудков (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова после прошедших утром обысков увезли в Следственное управление МВД по Москве. Об этом РБК сообщила экс-координатор «Открытой России» (одноименная британская структура признана на территории России нежелательной организацией) Татьяна Усманова.

«Я знаю, что обыски закончились, что Диму везут в ГСУ ГУ МВД по Москве, на Новослободской, дом 45», — сказала она.

По ее словам, экс-председателя движения «Открытая Россия» Александра Соловьева, у которого утром 1 июня также проходили обыски, уже отпустили из отделения.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.