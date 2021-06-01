Лавров заявил о злонамеренных планах НАТО в отношении России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 73,24 (-0,06) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 89,6 (+0,22) Инвестиции, 13:50
«Момент для фиксации прибыли». Как рост налогов скажется на металлургах Инвестиции, 18:22 Минпромторг поспорил с Минсельхозом из-за цен на яйца Экономика, 18:20 Суд в Москве заочно арестовал напавшую на посольство в Киеве россиянку Общество, 18:17 НКР подтвердило рейтинг банка «Держава» BBB-.ru с позитивным прогнозом Кредитные рейтинги, 18:17 Риелторы сообщили о резком росте цен на новостройки в Новой Москве Недвижимость, 18:15 Веснина вышла в третий круг первого после родов «Ролан Гаррос» Спорт, 18:15 Reuters узнал о санкциях ЕС против «Белавиа» и белорусских чиновников Политика, 18:14 Монголия открыла границы для привитых «Спутником V» россиян Общество, 18:13 Власти допустили закрытие неба над Женевой из-за саммита Путина и Байдена Политика, 18:07 Кремль назвал требование к Украине из-за газотранспортной системы Политика, 18:07 Жена Шестуна рассказала об уголовном деле против нее и ее отца Общество, 18:05 Дмитрия Гудкова после обысков увезли в отделение МВД Политика, 17:59 Рублев вылетел с «Ролан Гаррос» в первом круге Спорт, 17:55 Банк «Открытие» планирует размещение двухлетних облигаций Пресс-релиз, 17:50
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  

Лавров заявил о злонамеренных планах НАТО в отношении России

Фото: Ralf Hirschberger / dpa / Global Look Press
Фото: Ralf Hirschberger / dpa / Global Look Press

Североатлантический альянс (НАТО) игнорирует предложения России и вынашивает злонамеренные планы против нее. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, трансляцию ведет МИД.

«У них есть некие злонамеренные планы в отношении России. Я хочу ошибаться», — сказал он.

По его словам, НАТО не желает выполнять взятые на себя обязательства. Так, когда Россия предлагает переподтвердить заявленные обязательства, например принцип неделимости безопасности (когда никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других), «они уходят от этого принципа и боятся его подтвердить», отметил Лавров.

Министр также напомнил, что одно из обязательств, которые взял на себя Альянс, — это прекращение приближения НАТО к границам России.

Генсек НАТО заявил о желании альянса улучшить отношения с Россией
Политика
Йенс Столтенберг

31 мая Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о желании Альянса улучшить отношения с Россией. По его словам, Россия соседствует со странами — членами Альянса, поэтому в интересах НАТО продолжать поддержание диалога с Москвой.

В тот же день министр обороны Сергей Шойгу заявил о наращивании военной активности войск НАТО вблизи российских границ. «Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия», — говорил он. В связи с этим в Западном военном округе будет сформировано около 20 новых соединений и воинских частей, добавил министр.

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об опасности расширения НАТО на восток, к российским границам. «Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны», — говорил он.

НАТО Сергей Лавров расширение НАТО Россия
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Генсек НАТО заявил о желании альянса улучшить отношения с Россией
Политика
Генсек НАТО не увидел в России непосредственной угрозы альянсу
Политика
Генсек НАТО предложил не бояться вести диалог с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter