Лавров заявил о злонамеренных планах НАТО в отношении России

Фото: Ralf Hirschberger / dpa / Global Look Press

Североатлантический альянс (НАТО) игнорирует предложения России и вынашивает злонамеренные планы против нее. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, трансляцию ведет МИД.

«У них есть некие злонамеренные планы в отношении России. Я хочу ошибаться», — сказал он.

По его словам, НАТО не желает выполнять взятые на себя обязательства. Так, когда Россия предлагает переподтвердить заявленные обязательства, например принцип неделимости безопасности (когда никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других), «они уходят от этого принципа и боятся его подтвердить», отметил Лавров.

Министр также напомнил, что одно из обязательств, которые взял на себя Альянс, — это прекращение приближения НАТО к границам России.