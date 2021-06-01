В Москве суд оштрафовал главу центра «Насилию.нет» на ₽150 тыс.

Анна Ривина (Фото: AnnaRivina / Facebook)

Руководителя центра «Насилию.нет» (специализируется на помощи пострадавшим от домашнего насилия) Анну Ривину оштрафовали на 150 тыс. руб. за нарушение закона об иноагентах, которым организация признана в России. Об этом РБК сообщила пресс-служба Перовского районного суда.

«Анне Ривиной назначен штраф в 150 тыс. руб. по ч. 1 ст. 19.34 КоАП», — уточняется в сообщении.

Адвокат Ривиной Кирилл Коротеев заявил РБК, что защита не согласна с решением суда и будет обжаловать приговор.

Минюст составил на центр «Насилию.нет» протокол за нарушение статьи об иноагентах в начале марта. Ривина указала, что НКО вменили как нарушение продвижение законопроекта, размещенного на сайте Госдумы. Кроме того, у организации нашли ошибки в уставе — его пункты не были пронумерованы.



