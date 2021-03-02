Минюст составил протокол на центр «Насилию.нет» по статье об иноагентах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 74,58 (+0,53) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 89,57 (+0,12) Инвестиции, 12:42
В Красноярске уволили двух ответственных за питание в школах Общество, 17:09 США вслед за ЕС ввели санкции из-за Навального Политика, 17:09 Представитель Тихановской ответила на обвинения в планах захвата Гомеля Политика, 17:08 Российские лыжницы на ЧМ провели четвертую подряд гонку без медалей Спорт, 16:54 Фигурант дела «Черного блока» сбежал из-под домашнего ареста Общество, 16:53 Оппозиция потребовала срочной встречи с президентом Армении Политика, 16:34 МЧС анонсировало проверку систем оповещения по всей России Общество, 16:30 Байден поздравил Горбачева с 90-летним юбилеем Политика, 16:25 Названа дата следующего боя ушедшего из UFC из-за допинга Штыркова Спорт, 16:22 ЕС ввел новые санкции против глав СК, ФСИН и Росгвардии Политика, 16:17 Минюст составил протокол на центр «Насилию.нет» по статье об иноагентах Общество, 16:02 IPO Fix Price: все, что нужно знать инвестору Инвестиции, 16:01 Вместо Windows: как российское ПО отвоевывает рынок Индустрия 4.0, 16:00  В Индонезии начал извергаться вулкан Синабунг. Видео Общество, 15:58
Общество ,  
0 

Минюст составил протокол на центр «Насилию.нет» по статье об иноагентах

Вид на здание Министерства юстиции Российской федерации
Вид на здание Министерства юстиции Российской федерации (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Министерство юстиции составило протокол на правозащитную организацию «Насилию.нет» за нарушения закона об иностранных агентах, к которым причислен центр. Об этом РБК сообщила директор центра Анна Ривина. Минюст признал организацию иноагентом в декабре 2020-го.

«Протокол мы получили вчера. <...> Протокол совершенно абсурдный — например, нам вменяют, что мы продвигаем законопроект, размещенный на сайте Госдумы. Помимо этого, мы получили письмо от Минюста, где говорится, что у нас есть нарушения в уставе — не так пронумерованы пункты устава. Если мы их не исправим, то нам может грозить ликвидация», — уточнила она.

РБК направил запрос в пресс-службу Минюста.

Минюст признал центр «Насилию.нет» иностранным агентом
Общество
Анна Ривина

По мнению Ривины, ее центр не выполняет функции иностранного агента, поскольку действует только в интересах России. Директор сказала РБК, что на прошлой неделе центр подал в суд на решение министерства.

Как написал в Telegram руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, на центр выписали протокол по ч. 1 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иноагента). «Насилию.нет» грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Аналогичный протокол составили на Ривину как директора НКО, ей грозит штраф до 300 тыс. руб.

Читайте на РБК Pro
Сколько зарабатывают фрилансеры в России и кто их нанимает Как в Австралии заставили Facebook и Google платить за контент Как ажиотаж вокруг «компаний-пустышек» докатился до TikTok — Bloomberg Как магазины дьюти-фри выживают в мире без путешествий

Со слов Чикова, Минюст посчитал нарушением политическую деятельность центра. К ней отнесли призыв к гражданам поддержать законопроект о бытовом насилии, лекции Ривиновой о домашнем насилии, которые она читала в том числе в Школе дизайна ВШЭ, согласованную акцию центра от 8 марта 2019 года против дискриминации женщин и за принятие закона о криминализации домашнего насилия.

Совфед опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия
Общество
Фото: DPA / ТАСС

Совет Федерации опубликовал осенью 2019 года на своем сайте законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, разработанный членами Совфеда и Госдумы. Он предполагал, в частности, введение судебно-защитных предписаний, составленных в МВД и призванных оградить жертву домашнего насилия от нарушителя. Документ также предусматривал комплекс профилактических мер в отношении агрессора и разрешал общественным и некоммерческим организациям проводить кампании, направленные на профилактику семейно-бытового насилия.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в декабре 2020-го заявила, что закон, который все это время дорабатывали, «практически готов», как и сопровождающие его законы-спутники. Документ планировалось внести в Думу до конца января 2020 года, однако он так и не был внесен.

Минюст протокол домашнее насилие иноагент новости
Материалы по теме
Минюст признал центр «Насилию.нет» иностранным агентом
Общество
Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом
Общество
Совфед опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter