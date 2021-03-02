Минюст составил протокол на центр «Насилию.нет» по статье об иноагентах
Министерство юстиции составило протокол на правозащитную организацию «Насилию.нет» за нарушения закона об иностранных агентах, к которым причислен центр. Об этом РБК сообщила директор центра Анна Ривина. Минюст признал организацию иноагентом в декабре 2020-го.
«Протокол мы получили вчера. <...> Протокол совершенно абсурдный — например, нам вменяют, что мы продвигаем законопроект, размещенный на сайте Госдумы. Помимо этого, мы получили письмо от Минюста, где говорится, что у нас есть нарушения в уставе — не так пронумерованы пункты устава. Если мы их не исправим, то нам может грозить ликвидация», — уточнила она.
РБК направил запрос в пресс-службу Минюста.
По мнению Ривины, ее центр не выполняет функции иностранного агента, поскольку действует только в интересах России. Директор сказала РБК, что на прошлой неделе центр подал в суд на решение министерства.