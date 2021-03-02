Минюст составил протокол на центр «Насилию.нет» по статье об иноагентах

Как написал в Telegram руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, на центр выписали протокол по ч. 1 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иноагента). «Насилию.нет» грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Аналогичный протокол составили на Ривину как директора НКО, ей грозит штраф до 300 тыс. руб.

Со слов Чикова, Минюст посчитал нарушением политическую деятельность центра. К ней отнесли призыв к гражданам поддержать законопроект о бытовом насилии, лекции Ривиновой о домашнем насилии, которые она читала в том числе в Школе дизайна ВШЭ, согласованную акцию центра от 8 марта 2019 года против дискриминации женщин и за принятие закона о криминализации домашнего насилия.

Совет Федерации опубликовал осенью 2019 года на своем сайте законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, разработанный членами Совфеда и Госдумы. Он предполагал, в частности, введение судебно-защитных предписаний, составленных в МВД и призванных оградить жертву домашнего насилия от нарушителя. Документ также предусматривал комплекс профилактических мер в отношении агрессора и разрешал общественным и некоммерческим организациям проводить кампании, направленные на профилактику семейно-бытового насилия.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в декабре 2020-го заявила, что закон, который все это время дорабатывали, «практически готов», как и сопровождающие его законы-спутники. Документ планировалось внести в Думу до конца января 2020 года, однако он так и не был внесен.