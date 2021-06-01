В Совфеде оценили идею введения многодетного отцовского капитала

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Вопрос введения многодетного отцовского капитала зависит от того, найдутся ли в федеральном бюджете на это средства, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Боюсь, что инициатива с введением отцовского капитала пока не подкреплена ресурсами. Это миллиарды и сотни миллиардов рублей. Это достаточно серьезные ресурсы, которые мы должны найти в федеральном бюджете», — объяснил он.

Сенатор подчеркнул, что, по его мнению, лучше не создавать новые меры поддержки, а повышать уже существующие выплаты. «Передать средства в семью можно по-разному — можно увеличить пособия, которые даются семьям с детьми — дать не полпрожиточного минимума, а прожиточный минимум, в два раза больше. Можно дать кешбэк на детский отдых не 50%, а 100%. Можно дать более дешевую ипотеку. И все это опять же упрется в ресурсную базу», — заключил Рязанский.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый в разговоре с РБК назвал идею дополнительно поддерживать многодетные семьи правильной и своевременной.