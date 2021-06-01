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Общество ,  
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В Совфеде оценили идею введения многодетного отцовского капитала

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Вопрос введения многодетного отцовского капитала зависит от того, найдутся ли в федеральном бюджете на это средства, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Боюсь, что инициатива с введением отцовского капитала пока не подкреплена ресурсами. Это миллиарды и сотни миллиардов рублей. Это достаточно серьезные ресурсы, которые мы должны найти в федеральном бюджете», — объяснил он.

Сенатор подчеркнул, что, по его мнению, лучше не создавать новые меры поддержки, а повышать уже существующие выплаты. «Передать средства в семью можно по-разному — можно увеличить пособия, которые даются семьям с детьми — дать не полпрожиточного минимума, а прожиточный минимум, в два раза больше. Можно дать кешбэк на детский отдых не 50%, а 100%. Можно дать более дешевую ипотеку. И все это опять же упрется в ресурсную базу», — заключил Рязанский.

В ОП объяснили, почему предложили назвать выплаты отцовским капиталом
Общество
Фото:Rana Sajid Hussain / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый в разговоре с РБК назвал идею дополнительно поддерживать многодетные семьи правильной и своевременной.

«Это очень правильная инициатива. И с рождением каждого следующего ребенка этот капитал должен увеличиваться. Эти семьи должны реально получать средства от государства, которые могут быть использованы для приобретения жилья, автомобиля и т.д.», — сказал он.

Сенатор добавил, что считает глупостью называть эту выплату отцовским капиталом. «Непонятно, почему предлагают этот капитал называть отцовским. Это должен быть семейный капитал. Даже если мать не работает, деньги все равно даются на детей, а не на отца. Иначе получается, что отец должен тратить эти деньги на себя. С моей точки зрения, такое название вызывает всякие неуместные инсинуации. Капитал должен даваться семье и называться семейным», — высказался собеседник РБК.

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В Общественной палате предложили ввести отцовский многодетный капитал
Общество
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко предложил ввести отцовский многодетный капитал как меру поддержки полных многодетных семей. Письмо с соответствующей инициативой он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Позднее в разговоре с РБК Рыбальченко отметил, что считает необходимым поддержать именно отцов, так как в многодетных семьях на них лежит основная нагрузка по обеспечению семьи.

капитал Общественная палата Совет Федерации многодетные семьи новости
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