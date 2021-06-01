Мосгорсуд на месяц сократил срок оператору ФБК

Павел Зеленский (Фото: moscowcourts / Telegram)

Московский городской суд на месяц смягчил приговор видеооператору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом в России) Павлу Зеленскому, осужденному за призывы к экстремизму. Об этом РБК сообщила пресс-служба суда.

«Суд апелляционной инстанции изменил приговор районного суда и назначил Зеленскому наказание в виде лишения свободы сроком на один год и 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — уточняется в сообщении. Зеленскому также запретили на два года администрировать сайты.

Ранее Тушинский районный суд Москвы приговорил его к двум годам колонии общего режима.

Оператора ФБК задержали 15 января по обвинению в призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Причиной стали его твиты о самоубийстве журналистки Ирины Славиной у здания МВД в Нижнем Новгороде, в которых мужчина резко высказался в адрес российских властей.