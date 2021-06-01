Законопроект о «приземлении» ИТ-компаний прошел первое чтение в Госдуме

Фото: duma.gov.ru

Законопроект, который ограничивает работу соцсетей, не имеющих представительства в России, прошел первое чтение в Госдуме, следует из информации на сайте нижней палаты парламента.

«Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту», — говорится в карточке проекта.

О подготовке инициативы, направленной против «не приземлившихся» в России компаний еще 13 мая объявил депутат Александр Хинштейн. В Госдуму законопроект внесла 21 мая группа депутатов от «Единой России» и сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

Открывать свои представительства обязаны будут соцсети с аудиторией в России от полумиллиона человек. Представительства должны будут отвечать за деятельность компаний в российских судах.