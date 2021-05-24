Депутат назвал подпадающие под законопроект о «приземлении» ИТ-компании

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Предварительный перечень интернет-компаний, которые могут подпасть под закон о «приземлении» ИТ-гигантов в России, включает в себя 20 платформ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Видеохостинги: YouTube, Twitch.tv. Мессенджеры / почтовые сервисы: WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail. Поисковики: Google, Bing.com. Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy. Онлайн-торговля: AliExpress.com, Ikea.com, Iherb.com. А также Wikipedia.org», — перечислил он.

По словам Хинштейна, законопроект об условиях работы представленных компаний в России будет рассмотрен ИТ-комитетом Госдумы 28 мая. Всем компаниям, фигурирующим в списке, уже направлены приглашения для участия в заседании.

21 мая в Госдуму внесли законопроект, обязывающий интернет-ресурсы с ежедневной аудиторией свыше 500 тыс. человек открыть свои филиалы в России, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на ресурсе электронную форму для обратной связи. Не выполняющим эти условия компаниям запретят размещать рекламу о себе.