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Туроператоры оценили возобновление полетов из России в восемь стран

Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

Возобновление полетов еще в восемь стран не означает восстановление туристических потоков по этим направлениям, сказал РБК вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Мы должны понимать, что не все из них открываются непосредственно для туристских путешествий, есть ряд ограничений с точки зрения и въезда в страну, и выезда. В основном это регулярные рейсы, частота не очень большая», — сказал Осауленко.

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Фото:РБК

По его словам, при двух рейсах в одну страну в неделю тяжело будет получить цены, доступные для массового туриста в рамках его турпакета.

Кроме того, вице-президент РСТ напомнил, что в некоторых странах, например в Великобритании, до сих пор действует двухнедельный карантин для приезжих и требование сдавать ПЦР-тест за свой счет. При этом есть и более лояльные к россиянам страны. Так, в Марокко и Хорватии россияне не обязаны самоизолироваться, а привитые граждане могут не проходить тестирование на COVID-19, пояснил Осауленко.

В Ассоциации туроператоров, в свою очередь, указывают, что Австрия, Венгрия, Люксембург и Маврикий не принимают российских туристов. Ливан — это не массовое туристическое направление, туда летает мало рейсов, из-за чего билеты будут дорогими, поясняют в АТОР. Похожая ситуация и с Албанией, куда самолеты летают лишь раз в неделю.

В ассоциации указывают, что увеличение числа рейсов в Афины тоже не увеличит сильно туристический поток в Грецию, поскольку основные курортные места расположены на островах.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

О возобновлении с 2 июня авиасообщения с восемью странами сообщил 31 мая оперативный штаб. Речь идет о Великобритании, Австрии, Венгрии, Ливане, Люксембурге, Маврикии, Марокко и Хорватии. Кроме того, будут увеличено число рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию, Белоруссию и Германию.

С 10 июня также расширяется ежедневное железнодорожное авиасообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель — Москва и Полоцк — Москва. Будет также увеличено число в поездах «Ласточка», следующих в Минск. Количество авиарейсов в белорусскую столицу увеличат до десяти в неделю.

туризм туристический бизнес авиаполеты новости
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