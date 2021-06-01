Туроператоры оценили возобновление полетов из России в восемь стран

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Возобновление полетов еще в восемь стран не означает восстановление туристических потоков по этим направлениям, сказал РБК вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Мы должны понимать, что не все из них открываются непосредственно для туристских путешествий, есть ряд ограничений с точки зрения и въезда в страну, и выезда. В основном это регулярные рейсы, частота не очень большая», — сказал Осауленко.

По его словам, при двух рейсах в одну страну в неделю тяжело будет получить цены, доступные для массового туриста в рамках его турпакета.

Кроме того, вице-президент РСТ напомнил, что в некоторых странах, например в Великобритании, до сих пор действует двухнедельный карантин для приезжих и требование сдавать ПЦР-тест за свой счет. При этом есть и более лояльные к россиянам страны. Так, в Марокко и Хорватии россияне не обязаны самоизолироваться, а привитые граждане могут не проходить тестирование на COVID-19, пояснил Осауленко.