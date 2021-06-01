«Роскосмос» пригласил Маска и Безоса на форум в Петербурге

«Роскосмос» пригласил основателя SpaceX и Tesla Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin, основателя Amazon Джеффа Безоса принять участие в глобальной конференции по исследованию космоса GLEX в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС замгендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«Мы направили несколько приглашений в адрес наших американских коллег, включая главу NASA Билла Нельсона, главного исполнительного директора компании SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса», — сказал Савельев.

Он добавил, что повестку встреч с американскими гостями определят тогда, когда будет известен полный состав делегации.

По словам Савельева, всего в конференции примут участие представители 59 стран. Они представят 576 докладов. Пока свое участие подтвердили представители Армении, Азербайджана, Испании, Италии, Мексики, Израиля, ЮАР, Норвегии, Бразилии и ряда других государств.