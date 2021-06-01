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«Роскосмос» пригласил Маска и Безоса на форум в Петербурге

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«Роскосмос» пригласил основателя SpaceX и Tesla Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin, основателя Amazon Джеффа Безоса принять участие в глобальной конференции по исследованию космоса GLEX в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС замгендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«Мы направили несколько приглашений в адрес наших американских коллег, включая главу NASA Билла Нельсона, главного исполнительного директора компании SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса», — сказал Савельев.

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Он добавил, что повестку встреч с американскими гостями определят тогда, когда будет известен полный состав делегации.

По словам Савельева, всего в конференции примут участие представители 59 стран. Они представят 576 докладов. Пока свое участие подтвердили представители Армении, Азербайджана, Испании, Италии, Мексики, Израиля, ЮАР, Норвегии, Бразилии и ряда других государств.

О проведении GLEX-2021 «Роскосмос» объявил в феврале. Конференция состоится в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. В повестке встречи — 12 треков по всем аспектам исследования космоса и смежным дисциплинам.

Ранее Маск по видеосвязи принял участие в форуме «Новое Знание», который проходил в России с 20 по 22 мая. В своем выступлении американский предприниматель объявил, что Tesla может выйти на российский рынок в скором времени.

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