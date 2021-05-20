Кириенко анонсировал участие Илона Маска в российском форуме

Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступит на форуме «Новое Знание», который пройдет в России с 20 по 22 мая. Об этом заявил на открытии мероприятия первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, трансляция велась на сайте форума.

«Перед вами в эти три дня выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена и лучшие специалисты в своей сфере», — сказал Кириенко.

Трехдневный марафон «Новое Знание» пройдет в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. В программе запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Участвовать в форуме будут около 150 спикеров. Мероприятия марафона будут транслироваться онлайн на сайте российского общества «Знание».

В 2019 году Маск поговорил по видеосвязи с участниками форума «Дело за малым» в Краснодаре. Бизнесмена пригласили поучаствовать в мероприятии, установив перед штаб-квартирой компании SpaceX билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk» и QR-кодом, который вел на страницу с приглашением посетить форум.