Кириенко анонсировал участие Илона Маска в российском форуме

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 73,68 (-0,02) Инвестиции, 19 мая, 14:02
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 90,1 (+0,19) Инвестиции, 19 мая, 14:02
Кросс-гендерность, эстетика и ресайклинг: новая коллекция Armani Exchange РБК Стиль и Armani Exchange, 12:12 Джеррарда включили в Зал славы Английской премьер-лиги Спорт, 12:05 Российскому легкоатлету-рекордсмену разрешили выступать за Белоруссию Спорт, 12:00 Сальма Хайек рассказала о потере ролей из-за расовой дискриминации Стиль, 11:56 СМИ узнали о двукратном сокращении состава зарубежных делегаций в Токио Спорт, 11:51 Мурашко сообщил о тяжелом состоянии двоих детей после стрельбы в Казани Общество, 11:48 Биткоин подорожал на 30% со вчерашнего минимума Крипто, 11:47 Никогда ты не станешь Amazon: без этих систем у маркетплейса нет будущего Pro, 11:46 На какие деньги Эрмитаж пополняет свою коллекцию РБК и Фонд Потанина, 11:43 Кириенко анонсировал участие Илона Маска в российском форуме Общество, 11:40 Росреестр сообщил о рекорде сделок с коммерческой недвижимостью в Москве Недвижимость, 11:39 Шри-Ланка закрыла въезд в страну из-за коронавируса Общество, 11:32 «Спартак» выкупит контракт игрока «Челси» Спорт, 11:25 «Почта России» начала подготовку к онлайн-продаже алкоголя Бизнес, 11:22
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Кириенко анонсировал участие Илона Маска в российском форуме

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступит на форуме «Новое Знание», который пройдет в России с 20 по 22 мая. Об этом заявил на открытии мероприятия первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, трансляция велась на сайте форума.

«Перед вами в эти три дня выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена и лучшие специалисты в своей сфере», — сказал Кириенко.

Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей
Бизнес
Илон Маск

Трехдневный марафон «Новое Знание» пройдет в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. В программе запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Участвовать в форуме будут около 150 спикеров. Мероприятия марафона будут транслироваться онлайн на сайте российского общества «Знание».

В 2019 году Маск поговорил по видеосвязи с участниками форума «Дело за малым» в Краснодаре. Бизнесмена пригласили поучаствовать в мероприятии, установив перед штаб-квартирой компании SpaceX билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk» и QR-кодом, который вел на страницу с приглашением посетить форум.

Илон Маск форум
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Стоимость биткоина упала после слов Маска о продаже криптоактивов Tesla
Финансы
Маск признался в наличии синдрома Аспергера
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter