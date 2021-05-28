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Бизнес ,  
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Минниханов объяснил решение не звать Маска производить Tesla в Татарстане

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Глава Татарстана не стал приглашать главу Tesla и SpaceX Илона Маска разместить свое производство в республике, потому что в регионе уже есть свой «автомобильный гигант». Об этом Рустам Минниханов рассказал в эфире программы «Специальный гость» на RTVI, трансляция велась в Youtube.

«Знаете, у нас есть свой автомобильный гигант — КамАЗ, Маск пусть в других местах поработает. У нас есть Aurus <...> мы запускаем производство Aurus на Елабужской площадке особой (экономической. — РБК) зоны «Алабуга», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Минниханова, в России уже присутствуют перспективные разработки, в том числе беспилотные автомобили. Так, он рассказал, что в Татарстане уже два года работает пилотный проект «Яндекс.Такси» по беспилотному транспорту. «Машинный контроль лучше, чем любой человек <...> Он не пьет, он не устает, будущее за этим», — заключил глава республики.

Минпромторг предложил Маску обсудить завод Tesla в России
Технологии и медиа
Илон Маск

Ранее в ходе своего выступления на форуме «Новое знание» американский предприниматель Илон Маск заявил, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на российский рынок. По его словам, компания рассматривает Россию в качестве потенциального места открытия нового завода по производству автомобиля. «Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе», — сказал он.

После этого несколько глав российских регионов выступили с предложениями начать строительство завода Tesla у них. В частности, с предложением к Маску выступили главы Калужской, Подмосковной, Орловской, Калининградской, Свердловской, Ростовской областей и Республики Удмуртия. Кроме того, о готовности предоставить площадку для строительства завода Tesla заявили в мэрии Москвы.

Позже вице-премьер, а ныне председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил, что открытие завода Tesla обсуждается уже в течение двух лет. Минпромторг России также обратился к Маску с предложением о сотрудничестве и напомнил о государственных мерах поддержки для локализованных производителей.

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Илон Маск производство автомобилей Татарстан Рустам Минниханов
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