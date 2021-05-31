Турция заявила о надежде на скорое возобновление авиасообщения с Россией

Анкара рассчитывает на возобновление полетов, поскольку заболеваемость в стране снизилась, сообщил глава МИД Турции. Российская сторона говорила, что решение об ограничениях было связано только с инфекцией, отметил он

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Анкара рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с Россией, поскольку заболеваемость коронавирусом в Турции снизилась, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Его слова передает телеканал TRT Haber.

«Россия нам сообщила, что их решение [о введении ограничений на перелеты] не было политическим. Они говорят, что это было связано исключительно с коронавирусом. В конце концов, сейчас количество зараженных снизилось, я надеюсь, и надеюсь, они восстановят перелеты», — сказал Чавушоглу.

Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. В апреле в Турции был зафиксирован максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом — более 60 тыс. человек. Количество рейсов между обеими странами сократили до двух в неделю на взаимной основе, полеты выполняют только две авиакомпании — «Аэрофлот» и Turkish Airlines. Чартерные рейсы были отменены, а туроператоры приостановили продажу путевок на турецкие курорты.

В ответ на вспышку эпидемии власти республики сперва ввели частичные ограничения, а затем объявили локдаун. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 мая заявил, что власти смогли взять под контроль эпидемию, поэтому карантинный режим ослабят.