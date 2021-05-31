Минаев стал советником гендиректора холдинга «Газпром-медиа»

Сергей Минаев (Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС)

Главный редактор Esquire Сергей Минаев назначен советником главы «Газпром-медиа» Александра Жарова. Минаев сообщил РБК, что в должности советника гендиректора будет заниматься вопросами контента. Со СМИ холдинга работа Минаева связана не будет, других подробностей собеседник РБК не уточнил. При этом Минаев останется главным редактором Esquire.

В «Газпром-медиа» отказались комментировать детали сотрудничества с Сергеем Минаевым.

Александр Жаров возглавил холдинг «Газпром-Медиа» в марте 2020 года. До этого он руководил Роскомнадзором.

Минаев — российский писатель, телеведущий и бизнесмен, автор книг «Духless», «The Телки» и «Р.А.Б.». С 2016 года он возглавляет русский Esqiure. После протестов 2012 года Минаев работал над интернет-телевидением «Контр-ТВ», учредителем которого был фонд «Институт социально-экономических и политических исследований». Фонд тогда возглавлял бывший замглавы управления внутренней политики администрации президента Дмитрий Бадовский.