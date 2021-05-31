ЦБ ввел минимальный лимит для переводов через Систему быстрых платежей
Банк России запретил банкам устанавливать для клиентов минимальный лимит на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) на уровне менее 150 тыс. руб. в сутки. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Кредитные организации должны будут скорректировать их до 10 июня 2021 года включительно», — говорится в сообщении.
По данным ЦБ, некоторые банки занижают суточные лимиты на объем переводов через СБП.
Также в пресс-службе добавили, что с 1 апреля 2022 года банки, у которых есть СБП, должны будут обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки с помощью мобильного приложения СБПэй.