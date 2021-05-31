ЦБ ввел минимальный лимит для переводов через Систему быстрых платежей

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Банк России запретил банкам устанавливать для клиентов минимальный лимит на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) на уровне менее 150 тыс. руб. в сутки. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Кредитные организации должны будут скорректировать их до 10 июня 2021 года включительно», — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, некоторые банки занижают суточные лимиты на объем переводов через СБП.

Также в пресс-службе добавили, что с 1 апреля 2022 года банки, у которых есть СБП, должны будут обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки с помощью мобильного приложения СБПэй.