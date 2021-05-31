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Финансы ,  
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ЦБ ввел минимальный лимит для переводов через Систему быстрых платежей

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России запретил банкам устанавливать для клиентов минимальный лимит на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) на уровне менее 150 тыс. руб. в сутки. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Кредитные организации должны будут скорректировать их до 10 июня 2021 года включительно», — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, некоторые банки занижают суточные лимиты на объем переводов через СБП.

Также в пресс-службе добавили, что с 1 апреля 2022 года банки, у которых есть СБП, должны будут обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки с помощью мобильного приложения СБПэй.

ЦБ запретит банкам вводить низкие лимиты в Системе быстрых платежей
Финансы
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

О планах установить лимит на переводы через СБП Банк России объявил 11 февраля. Тогда регулятор говорил, что банки должны будут скорректировать лимиты до 1 октября.

Новое требование в первую очередь затронет Сбербанк, у которого суточный лимит на переводы через СБП установлен в размере 50 тыс. руб. В ВТБ разовый лимит — 150 тыс. руб., месячный — 2 млн руб. В Тинькофф Банке максимальная сумма одного перевода составляет 150 тыс. руб., максимум можно совершать 20 переводов в сутки и переводить не более 1,5 млн руб. в месяц.

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Банк «Русский Стандарт» не устанавливал отдельные лимиты для СБП, действуют только общие лимиты (50 тыс. руб. на один перевод, 150 тыс. руб. в день в мобильном банке и 300 тыс. руб. в день в интернет-банке). У МКБ для всех переводов лимит без авторизации в сутки составляет не более 150 тыс. руб., для авторизованных операций — не более 500 тыс. руб. Промсвязьбанк ограничивает размер одной транзакции 300 тыс. руб. Клиенты Газпромбанка могут переводить не более 300 тыс. руб. в сутки.

Система быстрых платежей ЦБ стала доступна клиентам большинства банков
Финансы
Фото:Евгения Новоженина / Reuters

Система быстрых платежей была запущена Банком России в начале 2019 года. Она позволяет переводить денежные средства по номеру телефона между счетами разных банков. ЦБ создавал СБП как конкурента Сбербанку, который первым на рынке запустил систему переводов по номеру телефона и был монополистом в этой сфере.

Центробанк СБП переводы
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Система быстрых платежей ЦБ усилила требования к защите переводов
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Система быстрых платежей ЦБ стала доступна клиентам большинства банков
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