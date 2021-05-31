Песков переадресовал МИД Белоруссии вопрос о «провокациях олигархов»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился прокомментировать заявление главы МИД Белоруссии Владимира Макея о том, что российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций российскими олигархами.
«Я затрудняюсь прокомментировать эту информацию. Лучше адресовать в МИД Белоруссии», — заявил он, передает корреспондент РБК.
Ранее Макей сообщил газете «Коммерсантъ», что информация, полученная от российских спецслужб, помогла предотвратить провокации со стороны олигархов из России, запланированных сразу после президентских выборов в 2020 году.
По его словам, в предоставленной информации были указаны конкретные фамилии и имена конкретных российских олигархов.