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Протесты в Белоруссии ,  
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Песков переадресовал МИД Белоруссии вопрос о «провокациях олигархов»

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился прокомментировать заявление главы МИД Белоруссии Владимира Макея о том, что российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций российскими олигархами.

«Я затрудняюсь прокомментировать эту информацию. Лучше адресовать в МИД Белоруссии», — заявил он, передает корреспондент РБК.

Ранее Макей сообщил газете «Коммерсантъ», что информация, полученная от российских спецслужб, помогла предотвратить провокации со стороны олигархов из России, запланированных сразу после президентских выборов в 2020 году.

МИД Белоруссии заявил о подготовке провокаций российскими олигархами
Политика
Владимир Макей

По его словам, в предоставленной информации были указаны конкретные фамилии и имена конкретных российских олигархов.

В августе 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявила о победе Александра Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 года.

После этого в Белоруссии начались массовые протесты и столкновения с силовиками. Лукашенко не раз заявлял, что протестная активность инспирирована из-за рубежа.

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Александр Лукашенко

В апреле 2021 года в Москве задержали белорусского адвоката Юрия Зенковича и белорусского политолога Александра Федуту, которые с некоторыми генералами ВС Белоруссии обсуждали совершение военного переворота.

По данным российской ФСБ, в их план входило блокирование в Минске лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа, полное отключение энергосистемы Белоруссии и ликвидация Лукашенко и его семьи.
 

Дмитрий Песков МИД Белоруссии провокации олигархи
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