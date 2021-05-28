Лукашенко увидел прямую угрозу суверенитету и целостности Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Сегодня существует прямая угроза суверенитету и территориальной целостности Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко в поздравлении в связи с Днем пограничника. Его слова приводятся на сайте главы государства.

«Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Беларуси каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности Государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан», — отметил Лукашенко.

В августе прошлого года после проведения президентских выборов в Белоруссии начались протесты. По данным ЦИК, на выборах победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, более 80% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская получила 10%. Протестующие заявляют о фальсификациях на голосовании.

Сам Лукашенко неоднократно утверждал, что выборы прошли честно, а протестами в республике руководят из-за рубежа.