МИД Белоруссии заявил о подготовке провокаций российскими олигархами

Российские спецслужбы предупреждали Белоруссию о подготовке провокаций со стороны олигархов из России, запланированных сразу после президентских выборов, прошедших в августе 2020 года. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Я помню тот период, ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более-менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов, или бывших российских олигархов», — сказал он.

По словам Макея, предотвратить провокации удалось благодаря информации, полученной от российских спецслужб. «Там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов», — отметил глава МИД.

Отвечая на уточняющий вопрос, шла ли речь именно о российских олигархах, министр ответил утвердительно: «Бывших российских олигархов в том числе».

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