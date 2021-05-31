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Пандемия коронавируса ,  
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В трех регионах Италии сняли введенные из-за COVID-19 ограничения

Фото: Marzio Toniolo / Reuters
Фото: Marzio Toniolo / Reuters

В Италии остров Сардиния и регионы Молизе и Фриули-Венеция-Джулия перешли в белую зону, в которой снимают ограничения, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Постановление об этом опубликовано Министерством здравоохранения Италии.

«Согласно указу председателя Совета министров в регионах Фриули-Венеция-Джулия, Молизе и на Сардинии применяются меры, соответствующие белой зоне», — говорится в сообщении.

Агентство ANSA уточняет, что в этих трех регионах отменяется комендантский час и открываются рестораны, бары, крытые бассейны, тематические парки, ярмарки, фестивали.

В марте Сардиния уже оказывалась в белой зоне по коронавирусу. Чтобы получить белый статус, область должна иметь индекс распространения инфекции ниже единицы, а число заболевших на 100 тыс. населения в течение последних трех недель не может превышать 50. Однако позднее остров перешел в оранжевую зону, а 9 апреля — в красную в связи с ростом новых зараженных, передавала газета Il Giorno.

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Фото:Andrea Merola / Bloomberg

В Италии действует система ограничений, когда в зависимости от эпидемиологической угрозы в провинциях и отдельных муниципалитетах вводятся белый, желтый, оранжевый или красный уровни опасности. В красных регионах людям запрещают выходить из дома без крайней необходимости, все объекты торговли, кроме продовольственных магазинов и аптек, закрыты. В оранжевых зонах итальянцы не могут покидать пределы своих населенных пунктов и регионов (исключение — поездки на работу или для лечения). Все бары и рестораны могут работать только навынос или на доставку.

В белой зоне нет ограничений на перемещение в пределах регионах, рестораны и бары могут быть открыты в вечернее время, тренажерные залы, бассейны, кинотеатры, театры и культурные объекты могут работать круглосуточно. При этом остаются запрещены собрания, жители регионов белой зоны обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Вечеринки и свадьбы проводить разрешается при условии, что присутствующие вакцинировались или сдали ПЦР-тест не ранее, чем за 48 часов до мероприятия.

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С 15 марта в Италии ужесточили ограничения, после их введения в стране больше не осталось желтых зон. В красную зону тогда перешли районы Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Ломбардия, Марке, Пьемонт, Апулия, Венето и автономная провинция Тренто. Все остальные итальянские области перешли в оранжевую зону.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии общее число случаев заболевания COVID-19 достигло 4 216 003, умерли более 126 046 человек.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Италия Сардиния коронавирус COVID-19 ограничения
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