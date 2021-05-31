В трех регионах Италии сняли введенные из-за COVID-19 ограничения

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В Италии остров Сардиния и регионы Молизе и Фриули-Венеция-Джулия перешли в белую зону, в которой снимают ограничения, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Постановление об этом опубликовано Министерством здравоохранения Италии.

«Согласно указу председателя Совета министров в регионах Фриули-Венеция-Джулия, Молизе и на Сардинии применяются меры, соответствующие белой зоне», — говорится в сообщении.

Агентство ANSA уточняет, что в этих трех регионах отменяется комендантский час и открываются рестораны, бары, крытые бассейны, тематические парки, ярмарки, фестивали.

В марте Сардиния уже оказывалась в белой зоне по коронавирусу. Чтобы получить белый статус, область должна иметь индекс распространения инфекции ниже единицы, а число заболевших на 100 тыс. населения в течение последних трех недель не может превышать 50. Однако позднее остров перешел в оранжевую зону, а 9 апреля — в красную в связи с ростом новых зараженных, передавала газета Il Giorno.