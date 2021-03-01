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Пандемия коронавируса ,  
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Сардиния стала первой белой зоной по коронавирусу в Италии

Фото: Max Cavallari / EPA / ТАСС
Фото: Max Cavallari / EPA / ТАСС

Власти Италии впервые с начала пандемии объявили, что один из регионов страны стал белой зоной по COVID-19. Регионом с минимальными ограничениями стала Сардиния. Об этом информирует Agenzia Italia со ссылкой на постановление министра здравоохранения Роберто Сперанцы.

Как пишет La Nuova Sardegna, глава Сардинии Кристиан Солинас издал отдельное постановление, согласно которому рестораны в регионе с 1 по 15 марта смогут работать до 23:00, а комендантский час будет действовать с 23:30 до 5:00.

В случае если эпидемические показатели на Сардинии продолжат улучшаться, областные власти по согласованию с Минздравом смогут вскоре снять ограничения на работу ТЦ и спортзалов, а также продлить работу музеев, других учреждений культуры и торговых центров на выходные дни.

При этом другие требования по борьбе с коронавирусом, включая ношение масок и запрет собраний, остаются в силе.

Ранее Сардиния была в желтой зоне. В этом случае бары и рестораны в регионе открыты до 18:00, торговые центры работают только по будням. Воспитанники детских садов и учащиеся младших и средних классов школ могут посещать занятия очно.

Чтобы получить «белый» статус, область должна иметь индекс распространения инфекции ниже единицы, а число заболевших на 100 тыс. населения в течение последних трех недель не может превышать 50.

Власти Италии ужесточили ограничения из-за COVID-19 в Милане и Турине
Общество
Милан, Италия

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Еще одним «белым» регионом в Италии могла стать Валле-д'Аоста. Об этом писала газета Corriere della Sera в середине февраля. Однако о решении по этой автономной области, граничащей с Францией и Швейцарией, пока не сообщалось.

При этом в конце февраля стало известно об ужесточении ограничений в нескольких регионах Италии из-за распространения инфекции. Ограничения усилили в Ломбардии и Пьемонте, где находятся, в частности, города Милан и Турин. Они вошли в оранжевую зону. В эту же категорию попала область Марке, расположенная в центральной части страны и имеющая выход к Адриатическому морю. Регионы Молизе и Базиликата (центр и юг страны соответственно) теперь обозначаются как красные зоны.

Там будут закрыты бары и рестораны, а также установлены ограничения на передвижение граждан.

Закрытая из-за коронавируса «красная зона» в Италии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

На борьбу с COVID-19 на Сардинии осенью выделял деньги российский миллиардер Алишер Усманов. Крупнейший акционер USM Holdings Усманов, чье состояние оценивается в $16 млрд, перечислил властям Сардинии €500 тыс. Представитель Усманова подтвердил РБК факт пожертвования, отказавшись комментировать подробности. Сам бизнесмен ранее говорил, что подолгу живет на острове.

По данным итальянских властей, за весь период в стране зарегистрировали 2,9 млн заражений коронавирусом, умерли 97 тыс. человек. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Ломбардии (603 тыс.), Венето (633,6 тыс.), Кампании (267,6 тыс.) и Эмилии-Романье (260 тыс.).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Италия коронавирус COVID-19 пандемия ограничения
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Закрытая из-за коронавируса «красная зона» в Италии. Фоторепортаж
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