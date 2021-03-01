Сардиния стала первой белой зоной по коронавирусу в Италии

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Власти Италии впервые с начала пандемии объявили, что один из регионов страны стал белой зоной по COVID-19. Регионом с минимальными ограничениями стала Сардиния. Об этом информирует Agenzia Italia со ссылкой на постановление министра здравоохранения Роберто Сперанцы.

Как пишет La Nuova Sardegna, глава Сардинии Кристиан Солинас издал отдельное постановление, согласно которому рестораны в регионе с 1 по 15 марта смогут работать до 23:00, а комендантский час будет действовать с 23:30 до 5:00.

В случае если эпидемические показатели на Сардинии продолжат улучшаться, областные власти по согласованию с Минздравом смогут вскоре снять ограничения на работу ТЦ и спортзалов, а также продлить работу музеев, других учреждений культуры и торговых центров на выходные дни.

При этом другие требования по борьбе с коронавирусом, включая ношение масок и запрет собраний, остаются в силе.

Ранее Сардиния была в желтой зоне. В этом случае бары и рестораны в регионе открыты до 18:00, торговые центры работают только по будням. Воспитанники детских садов и учащиеся младших и средних классов школ могут посещать занятия очно.