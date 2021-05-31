В Бурятии приостановили диспансеризацию и профосмотры из-за COVID-19

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Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил приостановить диспансеризацию и профилактические осмотры некоторых групп жителей региона для борьбы с коронавирусом в регионе, сообщается на сайте правительства республики.

«Со 2 июня по 1 июля будут приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения в поликлиниках города Улан-Удэ», — говорится в сообщении.

Мера обусловлена ростом числа заболевших COVID-19 в регионе: с начала мая суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике выросла в четыре раза, до 92 новых случая в сутки по данным на 31 мая.

В правительстве региона уточнили, что для лечения пациентов с COVID-19 было перепрофилировано 636 коек, из которых уже занято 550 (86,5%). Министерству промышленности и торговли Бурятии поручено проводить мониторинг наличия лекарственных средств в аптеках. Также с 31 мая в ежедневном порядке начнут проводить рейды мобильных групп для поиска нарушений антикоронавирусных мер в общественных местах, на объектах торговли, общественного питания и в транспорте.

По указу главы республики спортивные и физкультурные мероприятия на территории региона будут проходить преимущественно без зрителей (наличие зрителей надо будет согласовать с региональным министерством спорта и с оперштабом, а зал заполнить не более чем на 50%).