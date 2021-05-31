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Пандемия коронавируса ,  
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В Бурятии приостановили диспансеризацию и профосмотры из-за COVID-19

Фото: egov-buryatia.ru
Фото: egov-buryatia.ru

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил приостановить диспансеризацию и профилактические осмотры некоторых групп жителей региона для борьбы с коронавирусом в регионе, сообщается на сайте правительства республики.

«Со 2 июня по 1 июля будут приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения в поликлиниках города Улан-Удэ», — говорится в сообщении.

Мера обусловлена ростом числа заболевших COVID-19 в регионе: с начала мая суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике выросла в четыре раза, до 92 новых случая в сутки по данным на 31 мая.

В правительстве региона уточнили, что для лечения пациентов с COVID-19 было перепрофилировано 636 коек, из которых уже занято 550 (86,5%). Министерству промышленности и торговли Бурятии поручено проводить мониторинг наличия лекарственных средств в аптеках. Также с 31 мая в ежедневном порядке начнут проводить рейды мобильных групп для поиска нарушений антикоронавирусных мер в общественных местах, на объектах торговли, общественного питания и в транспорте.

По указу главы республики спортивные и физкультурные мероприятия на территории региона будут проходить преимущественно без зрителей (наличие зрителей надо будет согласовать с региональным министерством спорта и с оперштабом, а зал заполнить не более чем на 50%).

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Власти России приостанавливали проведение диспансеризации и других профилактических медицинских осмотров на федеральном уровне в марте прошлого года. «В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) <...> временно приостановить проведение <...> всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации», — говорилось в документе.

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Летом прошлого года Минздрав утвердил правила возобновления профосмотров и диспансеризации в условиях пандемии. В середине июля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о решении возобновить диспансеризацию взрослых россиян. Решения о проведении профосмотров и диспансеризации должны принимать власти регионов.

В конце июля 2020 года власти Бурятии возобновляли диспансеризацию и разрешили допуск посетителей в медицинские организации из-за улучшения ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба на 31 мая, в России выявлено 8,4 тыс. заболевших COVID-19, из них 339 человек скончались. По данным оперативного штаба, в Республике Бурятия за последние сутки выявлен 81 случай заражения коронавирусом, на первой неделе мая в регионе ежедневно выявляли чуть более 20 новых случаев в сутки.

Всего за период пандемии в Бурятии зарегистрировали 38 тыс. заболевших, а умерли почти 900 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Бурятия Улан-Удэ коронавирус диспансеризация
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