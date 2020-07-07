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Минздрав утвердил критерии для возобновления диспансеризации

Профосмотры и диспансеризацию предлагается возобновлять на втором и третьем этапах снятия ограничений. При этом пациенты старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями будут приглашаться только после снятия ограничений

Министерство здравоохранения утвердило временные методические рекомендации по возобновлению профилактических медосмотров и диспансеризации в условиях рисков распространения коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

В рекомендациях прописаны критерии возобновления профосмотров и диспансеризации, включая выездные формы работы. Также в них содержатся организационные и противоэпидемические мероприятия при проведении профилактики, описан процесс информирования граждан. Помимо этого, в отдельный раздел вынесены вопросы проведения медосмотров среди отдельных групп населения в условиях коронавируса.

В Минздраве отметили, что медицинские учреждения уже могут начинать подготовку к возобновлению диспансеризации с учетом утвержденных рекомендаций.

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Так. в ведомстве предлагают проводить медосмотры и диспансеризацию определенных групп взрослого населения на втором и третьем этапах снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. При этом активно приглашать граждан в возрасте 65 лет и старше, а также лиц из группы риска (имеющих определенные хронические заболевания) для прохождения медосмотров и диспансеризации, можно только после снятия ограничений.

В условиях риска распространения коронавируса медучреждения должны принимать желающих пройти диспансеризацию через отдельный вход, говорится в рекомендациях. Также они не должны посещать регистратуру.

Внутри медорганизаций должны быть соблюдены все меры для защиты посетителей от заражения, в том числе установлены антисептики, нанесена разметка и расставлена мебель с учетом социальной дистанции.

В случае возобновления профилактических осмотров и диспансеризации необходимо уведомить об этом граждан с использованием всех доступных ресурсов.

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Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Минздрав также предписывает медицинским учреждениям организовать предварительную запись для прохождения медосмотра и назначать гражданам часы приема с учетом времени, необходимого для дезинфекции помещений. 

В условиях риска распространения COVID-19 ведомство предлагает проводить необходимое перед профосмотром анкетирование через интернет, например, на сайте больницы или в отдельном приложении.

В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке всероссийской диспансеризации населения. Также в начале апреля Минздрав рекомендовал россиянам отложить обращения в больницы за плановой медпомощью.

Автор: Мария Лисицына
Теги: диспансеризация, Минздрав, коронавирус
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