Минздрав утвердил критерии для возобновления диспансеризации

Профосмотры и диспансеризацию предлагается возобновлять на втором и третьем этапах снятия ограничений. При этом пациенты старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями будут приглашаться только после снятия ограничений

Министерство здравоохранения утвердило временные методические рекомендации по возобновлению профилактических медосмотров и диспансеризации в условиях рисков распространения коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

В рекомендациях прописаны критерии возобновления профосмотров и диспансеризации, включая выездные формы работы. Также в них содержатся организационные и противоэпидемические мероприятия при проведении профилактики, описан процесс информирования граждан. Помимо этого, в отдельный раздел вынесены вопросы проведения медосмотров среди отдельных групп населения в условиях коронавируса.

В Минздраве отметили, что медицинские учреждения уже могут начинать подготовку к возобновлению диспансеризации с учетом утвержденных рекомендаций.

Так. в ведомстве предлагают проводить медосмотры и диспансеризацию определенных групп взрослого населения на втором и третьем этапах снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. При этом активно приглашать граждан в возрасте 65 лет и старше, а также лиц из группы риска (имеющих определенные хронические заболевания) для прохождения медосмотров и диспансеризации, можно только после снятия ограничений.