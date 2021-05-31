СМИ назвали сроки запуска сервиса аренды электросамокатов от «Яндекса»

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Компания «Яндекс.Такси» к началу лета запустит сервис аренды электросамокатов в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке каршеринга.

Возможность для аренды самокатов появится в приложениях «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Go». Так, пользователь сможет строить маршруты, в которых для удобства можно будет бронировать такси, каршеринг и самокат.

«Это позволит часть пути проделать на самокате, например если есть риск попасть в пробку», — объяснил источник издания.

По информации «Ъ», компания планирует расставить по Москве 4–8 тыс. самокатов бренда Ninebot, который принадлежит китайской Xiaomi. Также услуга будет запущена в Санкт-Петербурге и Казани.