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Общество ,  
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СМИ назвали сроки запуска сервиса аренды электросамокатов от «Яндекса»

«Яндекс» YNDX ₽4 942 -0,06% Купить
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Компания «Яндекс.Такси» к началу лета запустит сервис аренды электросамокатов в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке каршеринга.

Возможность для аренды самокатов появится в приложениях «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Go». Так, пользователь сможет строить маршруты, в которых для удобства можно будет бронировать такси, каршеринг и самокат.

«Это позволит часть пути проделать на самокате, например если есть риск попасть в пробку», — объяснил источник издания.

По информации «Ъ», компания планирует расставить по Москве 4–8 тыс. самокатов бренда Ninebot, который принадлежит китайской Xiaomi. Также услуга будет запущена в Санкт-Петербурге и Казани.

В парках Москвы ограничат скорость передвижения на электросамокатах
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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

О планах «Яндекса» запустить аренду электросамокатов в 2019 году сообщал TJournal. По данным издания, работу над подобным сервисом компания ведет с декабря 2018 года. «Яндекс» также вел переговоры с компанией Urentbike, однако они оказались безрезультатными и компания решила развивать платформу с «Яндекс.Такси».

В мае этого года компании «ВКонтакте» и «Ситимобил» также запустили прокат электросамокатов. «Прокат ВКонтакте» можно найти во вкладке «Сервисы» в суперприложении VK, а в приложении «Ситимобиль» появился раздел по поиску свободных самокатов отмеченных на карте.

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В ноябре 2020 года институт территориального планирования «Урбаника» сообщил, что количество самокатов в российских сервисах проката превысило количество велосипедов. На тот момент по всей стране для аренды было доступно более 12,8 тыс. самокатов и 7,1 тыс. велосипедов. Отмечалось, что в 2021 году доля электросамокатов может вырасти до 70%.

Яндекс «Яндекс. Такси» самокаты каршеринг
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