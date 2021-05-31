Бывшего заммэра Иркутска отправили под домашний арест за взяточничество

(Фото: Владимир Преловский / Facebook)

Октябрьский суд Иркутска удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест бывшего заместителя мэра города, который обвиняется в получении взяток в крупном размере, сообщила пресс-служба суда.

Следователь <...> обратился в Октябрьский районный суд города Иркутска с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего заместителя мэра — председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска, обвиняемого в получении трех взяток в крупном размере», — сказано в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый, будучи должностным лицом, получал взятки от компаний, которые работали в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сумма взяток не уточняется.

Как уточняется на сайте мэрии Иркутска, председателем комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска являлся Владимир Преловский. О задержании в конце мая бывшего заммэра Иркутска Владимира Преловского за получение взятки сообщал портал Irk.ru, а также местное информагентство «Альтаир».