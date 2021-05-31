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Политика ,  
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Бывшего заммэра Иркутска отправили под домашний арест за взяточничество

(Фото: Владимир Преловский / Facebook)

Октябрьский суд Иркутска удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест бывшего заместителя мэра города, который обвиняется в получении взяток в крупном размере, сообщила пресс-служба суда.

Следователь <...> обратился в Октябрьский районный суд города Иркутска с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего заместителя мэра — председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска, обвиняемого в получении трех взяток в крупном размере», — сказано в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый, будучи должностным лицом, получал взятки от компаний, которые работали в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сумма взяток не уточняется.

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Как уточняется на сайте мэрии Иркутска, председателем комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска являлся Владимир Преловский. О задержании в конце мая бывшего заммэра Иркутска Владимира Преловского за получение взятки сообщал портал Irk.ru, а также местное информагентство «Альтаир».

28 мая девятерым подозреваемым по делу о преступных схемах в сфере ЖКХ в Иркутске было предъявлено обвинение по статье «Коммерческий подкуп в особо крупном размере». По версии следствия, руководство нескольких коммерческих организаций, обслуживающих более 1500 домов в Иркутске, использовали схему с получением взяток от подрядчиков в размере 5–10% от суммы сделки. «По предварительным данным, в общей сложности злоумышленники незаконно получили свыше 50 млн руб.», — говорила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Владимир Преловский родился в Иркутске в 1987 году. Окончил Иркутский государственный университет по направлению «геология», а также Восточно-Сибирский институт экономики и права по специальности «юриспруденция». С 2014 года работал в Думе Иркутска помощником депутата. Начиная с июня 2017 года возглавлял комитет по управлению Октябрьским округом, в 2020 году занял пост исполняющего обязанности заммэра — главы комитета городского обустройства. Свой пост Преловский покинул в январе 2021 года.

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