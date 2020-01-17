Суд арестовал заммэра Ярославля по подозрению в получении взятки

В Ярославле арестовали на два месяца бывшего заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в Кировском районном суде. О задержании Бадаева стало известно ранее 17 января, под стражей он останется до 15 марта включительно.

Как уточняет агентство, следователь в ходе заседания заявил, что Бадаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, летом 2019 года Бадаев попросил главу ООО «Юридическое бюро «Ордер» помочь ему в заключении муниципальных контрактов и договоров с Агентством по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля, а также поспособствовать своевременной приемке к оплате работ на сумму более 12 млн руб. При этом он договорился, чтобы ему передали взятку в размере 10% об этой суммы, то есть не менее 1,2 млн руб. По словам следователя, Бадаев успел получить только 390 тыс. руб., а оставшиеся 810 тыс. руб. ему не выплатили из-за начала оперативно-разыскной деятельности.

Сам Бадаев на суде заявил, что больше не работает в мэрии. По его словам, он уволился 16 января по собственному желанию.