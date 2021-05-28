По делу о подкупе в ЖКХ в Иркутске изъяли коллекции часов и бриллиантов

Фото: Следственный комитет РФ

В Иркутске девятерым подозреваемым по делу о преступных схемах в сфере ЖКХ предъявлено обвинение, следует из сообщения Следственного комитета по Иркутской области. В ходе 52 обысков изъяты коллекция часов мировых брендов, 20 ювелирных изделий с бриллиантами, а также автомобиль Infiniti QX80.

Руководство трех коммерческих организаций, обслуживающих более 1500 домов в Иркутске, по отлаженной схеме получало незаконное денежное вознаграждение от подрядчиков, считает следствие. По версии следователей, с подрядными организациями обвиняемые заключили договоры по техобслуживанию многоэтажек и уборке лестничных клеток. Исполнители обязывались возвращать обвиняемым откат в размере 5–10% от суммы сделки под угрозой прекращения сотрудничества. Среди девятерых обвиняемых учредители, директоры и бухгалтеры коммерческих организаций. Предполагаемый лидер группировки — бизнесмен из Санкт-Петербурга, уточняет телеканал «Вести Иркутск» без указания источника информации.

«По предварительным данным, в общей сложности злоумышленники незаконно получили свыше 50 млн руб.», — уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк в беседе с ТАСС. Всего в схему были вовлечены не менее 23 подрядчиков, возвращавших заказчикам от 3 до 5 млн руб. каждый месяц, рассказали также в пресс-службе СК.

Дело возбуждено по статье «Коммерческий подкуп в особо крупном размере» (ч. 8 ст. 204 УК), максимальное наказание предусматривает 12 лет лишения свободы.