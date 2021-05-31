На Алтае трое погибли и 14 пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Алтайском крае из-за столкновения легковушки с микроавтобусом пострадали 14 человек, трое погибли. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС.

«В результате ДТП пострадали 14 человек, в том числе три человека погибли (детей нет). Погибшие — водитель и пассажиры легкового автомобиля», — уточняется в сообщении.

Авария произошла на автодороге в Первомайском районе возле поселка Казачий. Легковая машина марки Mazda столкнулась с микроавтобусом, который перевозил рабочих предприятия «Алтайхлеб».

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