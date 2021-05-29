В Тульской области один человек погиб и еще восемь пострадали в ДТП

Фото: МЧС России

В результате аварии в Тульской области погибла женщина, еще восемь человек получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД региона.

Авария с участием трех автомобилей произошла ночью на 233-м км автодороги М-2 «Крым». По предварительной информации, микроавтобус, двигаясь в направлении города Орел, столкнулся со стоящим грузовым автомобилем марки MAN с полуприцепом, а затем с еще одним легковым автомобилем.

«В результате ДТП один человек, женщина 1969 года рождения, от полученных травм скончалась, восемь человек с различными телесными повреждениями доставлены в медицинские учреждения», — сообщили в ведомстве.

Среди пострадавших четверо детей. Их осмотрели в Тульской областной детской клинической больнице, после чего отпустили домой на амбулаторное лечение.