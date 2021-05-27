Власти сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге

Фото: МЧС России

Состояние пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Санкт-Петербурге оценивается как тяжелое и среднее, их число выросло до шести, сказали РБК в городском управлении МВД.

«По предварительным данным, в аварии с пассажирским автобусом на Ленинском проспекте пострадали шесть человек. Их травмы оцениваются как тяжелые и средние», — сказали в полиции.

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Пресс-секретарь комитета по здравоохранению Петербурга Ольга Рябинина сказала РБК, что два человека находятся в тяжелом состоянии.

«Двух человек госпитализировали в НИИ скорой помощи, четыре — в больницу № 26. Двое в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести», — сказала Рябинина.