В Смоленской области объявили голодовку 19 заключенных колонии

В Смоленской области в знак протеста против соблюдения режима объявили голодовку 19 заключенных исправительной колонии № 3. Об этом говорится на сайте УФСИН по области.

«Поступило 19 заявлений об отказе в приеме пищи от осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений (терроризм, убийства, разбой и т.д.), содержащихся в запираемых помещениях», — уточняется в сообщении.

Трое объявивших голодовку «в демонстративно- шантажной форме совершили акты аутоагрессии» (причинение вреда самому себе). Свой протест заключенные объясняют нежеланием соблюдать режим.

По сообщению ведомства, осужденные отказались от медицинской помощи, госпитализация никому из них не требуется. «Учреждение функционирует в штатном режиме, ситуация находится под контролем», — отмечается в сообщении.