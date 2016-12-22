В якутской колонии заключенные объявили голодовку и зашили себе рты

В Якутске в исправительной колонии №1 восемь заключенных объявили голодовку, четверо протестующих зашили себе рты. Об этом «Интерфаксу» сообщила председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Семенова.

«Причиной являются тяжелые условия пребывания. У заключенных нет даже теплой формы одежды», — сказала Семенова. Отмечается, что в Якутске сейчас минус 34 градуса.

Председатель ОНК добавила, что также заключенные жалуются, что их избивают сотрудники колонии.

В пресс-службе УФСИН России по Республике Саха подтвердили РБК, что 5 декабря четверо осужденных, находящихся в штрафном изоляторе, «протестуя против законных действий администрации учреждения, совершили акт членовредительства». Отмечается, что повреждения не представляют опасности для жизни и здоровья. По данным УФСИН, позднее трое осужденных отказались от своих требований. Также 6 декабря девять заключенных подали заявление об отказе от пищи.

При этом в УФСИН заявили, что информация об избиении сотрудниками заключенных в штрафном изоляторе не соответствует действительности. Также в сообщении отмечается, что все осужденные «обеспечены вещевым имуществом и постельными принадлежностями в полном объеме и в соответствии с климатическими условиями». ​По данным УФСИН, ​в колонии ежедневно измеряют температуру воздуха: в камерах она составляет плюс 18–22 градуса, что соответствует норме.

По данным управления, колонию посетили представитель прокуратуры, омбудсмен и члены Общественной наблюдательной комиссии региона. Материалы направили в следственные органы для принятия процессуального решения.