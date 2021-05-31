Прокуратура проверит прерванный взлет самолета в Екатеринбурге

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку из-за прерванного взлета самолета «Аэрофлота» в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — уточняется в сообщении.

Как указала прокуратура, самолет А-320 сообщением Екатеринбург-Сочи начал разгон, но прервал взлет из-за срабатывания системы оповещения о столкновении.

На борту находились 124 пассажира, из них 30 детей. «Пострадавших и повреждений воздушного судна нет», — отметила прокуратура.