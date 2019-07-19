Прокуратура и СК начали проверки после инцидента с Boeing в Шереметьево

Прокуратура и СК начали проверки после инцидента с Boeing в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку в связи с инцидентом в Шереметьво, при котором пострадали восемь человек. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Установлено, что экипаж сообщил о задымлении кабины, в связи с чем принято решение об экстренном торможении», — уточнили обстоятельства инцидента в прокуратуре. При осмотре самолета открытого возгорания не обнаружили.

В аэропорт уже выехал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев. Прокуратура уже ведет плановую проверку наземного обслуживания в Шереметьево, в которую теперь будет включен и этот инцидент, отметили в ведомстве.

Проверку инцидента также начал Следственный комитет. «Следственными органами организована доследственная проверка по факту задымления на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва — Ереван в столичном аэропорту Шереметьево. На борту находились 178 пассажиров и 12 членов экипажа, количество человек, обратившихся за помощью, уточняется», — сообщили РБК в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Авиапроисшествие случилось в Шереметьево после полуночи, с Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявшим рейс в Ереван. На его борту находились 187 человек (179, по версии прокуратуры). Самолет уже начал разбег по полосе, когда экипаж получил сигнал о задымлении. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, восемь человек пострадали, двоих из них госпитализировали.